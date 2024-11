La Unidad Crimen Mayor de Connecticut, en Estados Unidos, investiga la muerte de Andrea Carolina Neyra, de 36 años, una madre nacida en Mollendo, Arequipa, Perú; cuyo cuerpo fue hallado el pasado 19 de octubre en la casa de su exnovio Sebastián Spada, en la ciudad de Middletown.

Andrea Carolina, junto a sus dos hermanos y su madre Margot Villegas, había emigrado de Mollendo a Estados Unidos hace 20 años.

La víctima había formado una familia propia en el país norteamericano, tenía dos hijos, Yair, de 18 años, y Y. V., 9 años. Días antes de su muerte, planificaba el cumpleaños 18 de Yair, por ello al no tener razón de ella el día especial, 19 de octubre, sus hijos y hermanos se preocuparon.

La mujer trabajaba entregando paquetes para Amazon, por lo que siempre tenía el localizador de su teléfono activo y compartido con sus familias durante todo el día. La familia alertó sobre su desaparición a la Policía debido a que su ubicación estaba desactivada.

Yair comentó con las autoridades que su madre, antes de desaparecer, le comentó que visitaría a su expareja Sebastián Spada, con quien había retomado comunicación hace 3 semanas. Hace un año se separaron por violencia doméstica.

La Policía acudió a la casa del sospechoso y en el lugar yacía una ambulancia y el departamento de bomberos. El cuerpo de la madre había sido hallado con una laceración en la cabeza.

Si bien en ese momento Sebastián Spada fue esposado, la detective del caso Sarah Starkey informó que no hay ningún arresto en el caso, hasta la fecha, según el medio de comunicación La Voz Hispana.

El cuerpo de la víctima fue velado el pasado sábado 26 de octubre en el Washington Memorial Funeral Home en North Haven.





Ayuda y vigilia

Se ha establecido una cuenta de fondo de ayuda “HELP ANDREA NEYRA’S CHILDREN THROUGH THIS TRAGIC TIME”, con el fin de ayudar a reunir dinero para sus hijos. Cualquier persona que quiera donar para ayudar a esta familia lo puede hacer.

En tanto, Patricia Briceño Azana, abogada y prima de Andrea, informó que este sábado 2 de noviembre se realizará una vigilia en el frontis de la municipalidad de Mollendo a las 18:00 horas, pidiendo justicia para la madre de familia a la Cancillería y la embajada de Estados Unidos en Perú.





