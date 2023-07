Delincuentes armados balearon a una mujer con siete meses de gestación que se resistió al robo de su cartera. La agraviada tuvo que ser inducida al parto para salvar a su bebé. El hecho se produjo en Iquitos.

De acuerdo a Latina, la mujer fue trasladada al hospital regional de Loreto luego que le dispararan en la zona lumbar dejando su salud comprometida.

La gestante fue sometida el día de ayer a una intervención quirúrgica para salvar a su bebé de siete meses y retirarle el proyectil que ingresó a su cuerpo. Ella actualmente viene recuperándose en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Mientras que su bebé también está en UCI. En tanto, Marianela Bardales, mamá de la embarazada, pide ayuda económica pues no cuentan con los recursos necesarios para el tratamiento de ambos pacientes.

“El doctor me ha dicho que todavía está en UCI, no está aún para que reciba visita”, señaló. Asimismo, comentó que, si bien el SIS está cubriendo la atención de su hija y nieta, hay medicamentos que deberán comprar particularmente y no tiene el dinero para hacer esos gastos.

Hasta el momento se desconoce la ubicación de los asaltantes. Según el matinal, en el sector donde fue asaltada la mujer no hay cámaras de seguridad.