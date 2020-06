Ciro Maguiña, vicedecano del Colegio Médico del Perú e integrante del comité de expertos del Ministerio de Salud, conversó con Correo luego de las declaraciones del gerente de laboratorios Farvet, doctor Manolo Fernández, quien afirmó que si todos en el Perú tomaran Ivermectina como modo de prevención, los casos de coronavirus se reducirían notablemente.

“Si en una familia alguien se enfermó de COVID-19, todo el resto debe tomar Ivermectina. Si soy un periodista que estoy en contacto con gente infectada, me tomo mi dosis cada 20 o 30 días y no me va a pasar absolutamente nada. Es un escudo, si todo el Perú tomara Ivermectina hoy día, en 15 días no habrían casos de COVID-19 o bajarían en un 90 % y en el mes de julio estaría todo el país normalmente trabajando”, fueron las palabras de Fernández en diálogo con Exitosa.

El infectólogo de la Universidad Cayetano Heredia discuerda por Manolo Fernández, debido a que su opinión no está basada en un estudio o experiencia clínica.

“Es una opinión de él, pero no lo comparto. Para toda propuesta tiene que haber una experiencia piloto o bien documentada. Sé que es científico, es creíble, pero tiene que tener más sustento. La Ivermectina es una droga muy segura. Hay poca información de uso preventivo profiláctico. No hay ningún estudio, no conozco. Lo que sí tenemos experiencia clínica es manejando pacientes leves en la primera semana con factor de riesgo. Eso sí ha evidencia en muchos países y acá también”, explica Ciro Maguiña a este diario.

Casos extremos

Al ser consultado Ciro Maguiña, sobre si la Ivermectina veterinaria puede ser usada para personas, como lo afirmó Fernández, dijo que sí, pero que solo en casos de extrema emergencia. Lo recomendable es usar la presentación para humanos.

“Todos los antiparasitarios han salido de los animales. Al comienzo la Ivermectina era usada en animales y luego salió la presentación para humanos. Hay que usar la presentación para personas. El tema de la presentación animal tiene el mismo compuesto, pero hay que ajustar la dosis. Yo diría que eso en casos de emergencias se ha usado en Loreto”, manifestó el vicedecano.

“La presentación usualmente para humanos es en gotas y tabletas. En animales es de forma subcutánea. Solo en situaciones extremas, que no haya medicamentos, se podría usar, ajustando la dosis, pero lo ideal es la forma que está preparada para el humano”, agrega.

Reacciones adversas

Ciro Maguiña precisó que en Loreto se usó la Ivermectina veterinario en casos urgentes y que algunas personas presentaron lesiones cutáneas como la formación de úlceras.

“En este momento lo recomendable es usar la presentación humana, salvo que haya emergencias extremas y que el paciente no tenga posibilidad de que esté vomitando, que no haya las formas humanas, uno podría usar la forma subcutánea. En casos excepcionales sí lo usaría. No es mala, sino que está hecho para animales. Lo que pasa es que tienes que reajustar la dosis para el humano, igual la forma de presentación”, dijo.

¿A quién se le da este medicina?

El infectólogo aseveró en el comité de expertos recomendó que la Ivermectina se recete a pacientes que pertenecen al grupo de riesgo y que sean casos leves.

“Vimos que si el 80 % de casos son leves y que pasan como asintomáticos, no hay que darle a ellos. Dentro de los cuadros leves, hay los hipertensos, obesos y diabéticos, quienes se complican más. Decidimos recomendar el uso para este grupo de riesgo, que puede complicarse y avanzar”, sostuvo.

¿Cuándo usarlo?

Maguiña indicó que las medicinas aprobadas por el Minsa se deben aplicar en la primera semana para contrarrestar la multiplicación del coronavirus.

“En la primera semana, donde el virus comienza a replicarse. La Hidroxicloroquina, cloroquina, Ivermectina y Azitromicina actúan en la primera semana. Con esa evidencia, el comité apoyó su uso en el primer nivel, en los consultorios donde se entrega la medicina. No es que cura, ni es la droga elección, sino la arma importante para el manejo en la comunidad. Eso fue nuestro análisis. Eso es la data clínica, porque hacer un estudio ahora es difícil por la situación de la pandemia”, expresó.

"Cuando apareció esta pandemia son dos grandes investigaciones. De la Universidad de Monash en Melbourne, Australia, el doctor Peter Doherty, este autor con otros investigaron in vitro, que es agarrar la células del COVID-19 y lo pusieron. Al ponerlo inhibía rápidamente en 48 horas. Eso lo publicó en una revista científica, luego la FDA de Norteamérica no mencionó como un aporte importante. Fue una sorpresa para muchos investigadores. A partir de ahí mucha gente comenzó a usarlo basada en la experiencia clínica. Hace dos meses colegas comenzaron a usarlo.





"A raíz se estos estudios, en el comité de expertos nos reunimos y opinamos mucho que era una droga bastante buena. Primero, antigua que se usó en millones de personas en el mundo. Que no hay efectos adversos y no daña el riñón ni hígado, que es lo importante. La dosis que estamos usando era una droga inocua. Votamos y la mayoría aprobamos que se use.