El cardenal Juan Luis Cipriani emitió un comunicado rechazando las acusaciones de abuso sexual en su contra, luego de que el diario El País difundiera una denuncia en su edición del 25 de enero de 2025. En el documento, el exarzobispo de Lima calificó los hechos como “completamente falsos” y afirmó no haber cometido ningún delito ni abusado de nadie en 1983, ni en ninguna otra fecha.

La denuncia, según El País, fue presentada en 2018 ante la Santa Sede por un hombre de 58 años, quien aseguró que Cipriani abusó de él cuando tenía entre 16 y 17 años. Según el denunciante, los hechos ocurrieron en 1983 y consistieron en tocamientos, caricias y besos. La acusación habría sido llevada inicialmente al Opus Dei, pero, de acuerdo con el testimonio, fue ignorada durante más de tres décadas.

Cabe mencionar que, en 2019, el Papa Francisco apartó a Cipriani, primer cardenal del Opus Dei y arzobispo de Lima, de la Iglesia Católica tras conocer las acusaciones de pederastia en su contra.

Testimonio de la víctima, según El País

“Me confesé con él cada semana o dos semanas durante más de un año. Eran confesiones muy duras. Me recriminaba con crudeza sobre mis fallas en los estudios o en mi conducta. (...) Yo estaba arrodillado frente a él, entre sus piernas. Cuando me tenía totalmente demolido emocionalmente me abrazaba. Eran abrazos largos, incómodos. Luego pasó del abrazo a meter la mano debajo de mi polo, por la espalda y la sobaba por largo rato. Después metía la mano, levantando el buzo, acariciando mis glúteos. Machucaba mis nalgas y me decía ‘esos jamones’. Todo esto era ya muy incómodo. Yo ponía mis manos entre él y yo para que no avanzara más”, relató la víctima a El País.

Juan Luis Cipriani se pronuncia

Cipriani señaló, a través de un comunicado, que en 2018 fue informado de la existencia de esta denuncia, aunque afirmó no haber tenido acceso al expediente ni haber sido escuchado. Agregó que, en 2019, la Congregación para la Doctrina de la Fe le impuso restricciones a su ministerio sacerdotal y le pidió que fijara residencia fuera del Perú, medida que, asegura, cumplió al pie de la letra.

El cardenal subrayó que, en 2020, recibió el permiso del papa Francisco para reanudar sus actividades pastorales, incluyendo la predicación de retiros espirituales y la administración de sacramentos. En su defensa, Cipriani calificó de “grave” la publicación de información que, en su opinión, proviene de documentación reservada del Vaticano.

“A pesar del dolor que todo esto me provoca, no guardo rencor al acusador, rezo por él y por todas las personas que han sufrido abusos por parte del clero católico, pero reitero mi completa inocencia”, expresó Cipriani.

El comunicado finaliza reafirmando su inocencia y expresando su rechazo a los abusos contra menores, reiterando su compromiso con la lucha de la Iglesia para erradicar este tipo de delitos.