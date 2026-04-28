El director del Banco Central de Reserva del Perú, Julio Velarde recibió el grado de Doctor Honoris Causa otorgado por la Universidad Continental como parte de un reconocimiento a su trayectoria en el manejo económico del país. La distinción fue dada en el marco de su desempeño al frente del ente emisor y su contribución a la estabilidad monetaria.

Durante su participación, el funcionario sostuvo que el Perú ha registrado el periodo más prolongado de inflación baja en más de 170 años. Este resultado, indicó, se explica por la continuidad de decisiones técnicas y el respeto a la autonomía institucional.





Experiencia en el BCR

El destacado economista explicó que el funcionamiento de la entidad se sustenta en criterios técnicos y profesionales. En esa línea, señaló que la selección del personal responde a un enfoque basado en méritos, lo que permite mantener una gestión alineada con sus objetivos.

“El Banco Central no ha aceptado ningún tipo de presión, sea político o sea empresarial, para el caso de nombramientos o toma de decisiones de algún tipo y eso ha permitido que pueda cumplir su función”, indicó.

Asimismo, indicó que este modelo organizacional ha contribuido a sostener indicadores de inflación bajos en comparación con otros países de la región. La estabilidad de precios, precisó, beneficia de manera directa a la población al preservar el valor del dinero.

Efectos de la inestabilidad política

Velarde se refirió al actual escenario político y su impacto en la economía nacional. Según explicó, la alta rotación de autoridades dificulta la ejecución de políticas sostenidas en el tiempo.

“Qué país puede tener políticas de largo plazo sostenidas con cambios continuos de ministros, viceministros y directores. [...] No es de sorprender que nuestro crecimiento haya sido bastante más bajo”, comentó.

En ese contexto, indicó que esta situación ha limitado la capacidad del país para mantener un ritmo de crecimiento constante. La falta de continuidad en la gestión pública incide en los resultados económicos.

El funcionario explicó que, pese a contar con condiciones favorables en los precios de exportación, no se ha observado un impacto similar en sectores como la construcción. Este escenario, detalló, responde a la forma en que se distribuye el gasto público.

En otro momento señaló que una parte importante de los recursos se destina a gasto corriente en lugar de inversión pública. Esto reduce la posibilidad de impulsar actividades productivas que generen crecimiento sostenido.

Además recordó que en años anteriores la inversión privada registraba tasas más altas. En la actualidad, indicó, ese dinamismo se ha reducido y se observa un contexto de déficit fiscal.

La Universidad Continental destacó la contribución del economista en la conducción responsable de la política monetaria. El reconocimiento valora la consistencia en la toma de decisiones y el enfoque técnico aplicado en su gestión.

El funcionario reiteró que los resultados obtenidos responden a una estructura institucional definida. La continuidad de este esquema, indicó, depende de preservar la autonomía y los criterios profesionales dentro del ente emisor.