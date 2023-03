Las lluvias siguen causando estragos en La Libertad. Las precipitaciones registradas entre la tarde del lunes y la madrugada de ayer originaron nuevos desbordes de ríos y quebradas, que afectaron a decenas de viviendas y dejaron aislados a varios distritos de este departamento.

Lo sufren. En la provincia de Trujillo, las zonas más afectadas en las últimas horas fueron los distritos de Moche, Laredo, Simbal y Poroto.

En Moche, unas 10 personas que radican en el sector Larrea, tuvieron que ser rescatadas por bomberos luego que quedaran atrapadas en sus techos por el desborde del río Moche.

Ahí el agua, prácticamente, tapó a las viviendas, por lo que se tuvo que llevar a los damnificados al coliseo municipal Luz Marina Neira de Fernández. En esa zona, en total, hay 57 casas afectadas. También fueron arrasadas varias hectáreas de cultivo.

En Laredo, según el alcalde Sergio Vílchez, las lluvias y desbordes de las quebradas dejaron más de 100 viviendas “gravemente afectadas”. Agregó que están disponiendo que maquinaria pesada haga trabajos en las vías, pues en sectores como Galindo, Conache, Menocucho y Quirihuac el tránsito está interrumpido.

Otra zona afectada es la provincia de Virú, en donde, con la ayuda de un helicóptero, ayer rescataron a 43 personas que quedaron aisladas por los desbordes de los ríos Huamanzaña y Chorobal, que afectó a los sectores El Porvenir, Huasapito, Huansaquito y Monte Grande. Entre los rescatados está una bebé de nueve meses de nacida.

Aislados

Los desbordes de ríos y huaicos también dejaron a varias zonas de la región aisladas. La vía que une a la provincia de Gran Chimú con Trujillo y Cajamarca quedó bloqueada por la activación de seis quebradas.

Asimismo, la carretera que une a los distritos de Sinsicap (Otuzco) con Trujillo también quedó bloqueada, pues grandes rocas cayeron producto de las precipitaciones pluviales.

En Santiago de Chuco, el centro poblado Calipuy también quedó aislado por los deslizamientos generados por las intensas lluvias que caen en la zona.

Luis Sánchez Rosso, alcalde de Calipuy, informó que ya están intentando desbloquear la zona con ayuda de maquinaria pesada del municipio de Santiago de Chuco.

Además, la vía de acceso a la provincia de Bolívar colapsó en el sector Lomas del Viento, cerca de Puente Pallar.

Clases

El gerente regional de Salud, Aníbal Morillo, consideró que las lluvias y huaicos que azotan a La Libertad haría “imposible” que las clases puedan iniciar el 20 de marzo, pues varios colegios habrían resultado inundados.

“Lo veo imposible que empecemos el lunes 20, todavía no tenemos preparado los colegios, vamos a recomendar que no inicien las clases. Dada las condiciones actuales, nos vamos a reunir con las autoridades, porque no hay condiciones para garantizar clases presenciales”, dijo en declaraciones a N60.

