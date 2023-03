Con mucha pena y dolor. Parte de su infancia y su juventud, el futbolista Christian Cueva vivió en su querido Huamachuco, ubicado en la sierra de La Libertad, en una vivienda de la calle Sucre y que terminó cediendo ante las fuertes lluvias que se registran en el norte del país.

El volante de Alianza Lima y la Selección Peruana de Fútbol utilizó sus cuenta Instagram para compartir que la vivienda de sus abuelos donde vivió y creció terminó desplomándose.

“Y se fue la casita de papá Masho (Marcelino) y mamá Margarita, la que me acobijó durante toda mi infancia, la que me vio crecer, trepar techos, romper tejas, manchar paredes y hacer mil travesuras con las que siempre me acompañaba (pelota)”, escribió Cueva en sus redes sociales junto a una fotografía del inmueble.

El mediocampista que jugó el Mundial de Rusia 2018 señaló que le trae mucho recuerdos la vivienda donde creció.

“Me embarga la nostalgia de recordar todo lo que ahí viví, momentos lindos y momentos duros. Hoy termina una de las historias más hermosas de mi vida y se lleva con ella una parte de mi corazón”, resaltó.

Como se conoce Cueva debutó a los 13 años en la Copa Perú con la camiseta del Club San Nicolás de la ciudad de Huamachuco.

“Gracias ‘Lucho’ Cueva por darnos la oportunidad de haber disfrutado lo bello de tu tierra junto a mi madre y hermanos. Dios mediante, espero se escriba una nueva historia”, puntualizó.

Luego, “Aladino” Cueva pasó a la Universidad San Martín donde debutó en el fútbol profesional y logró salir campeón del fútbol peruano en los años 2008 y 2010.

También defendió las camisetas de los clubes: Universidad César Vallejo y Alianza Lima (actual equipo). Y en el extranjero jugó en: Unión Española (Chile), Rayo Vallecano (España), Toluca (México), Sao Paulo (Brasil), F. C. Krasnodar (Rusia), Santos (Brasil), Pachuca (México), Yeni Malatyaspor (Turquía) y Al-Fateh (Arabia Saudita).

TE PUEDE INTERESAR