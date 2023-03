Ni las lluvias paran los trabajos para rehabilitar el estadio Miguel Grau de Piura y ayer se realizaban los trabajos preliminares para cumplir con lo pactado y que quede listo para ser sede del Mundial Sub-17-

Según indicó el jefe del IPD Piura, Javier Benites Agurto, al programa Monolo Gol, el recinto viene siendo objeto de trabajos preliminares de suelos y estructura que puede afectar la lluvia y la humedad, analísis definitivos para los estudios finales. “ Personal profesional de obreros y técnicos dejan todo listo, despejando las observaciones, pues la convocatoria ya está hecha y se evalúan los expedientes que deben culminar la próxima semana, donde se sabrá en definita quien hará los trabajos en el estadio Miguel Grau ”, señaló Benites Agurto.

PISTA ATLÉTICA

Asimismo aseguró que aún no se detalla sobre la pista atlética, espera reunirse con el Gobernador Regional y los alcaldes distritales para trabajar en conjunto en esta problemática.

“No he tenido aún respuestas de ellos, ya que por la emergencia y las reuniones del COER no se ha podidos esrablecer una cita, espero que sé lo más pronto posible por el bien de los atletas piuranos, ya que la actual no se puede recuperar ”, sentenció el presidente del IPD-Piura