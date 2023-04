Para el estudio no hay edad y eso nos demuestra María Clara Cárdenas Mercedes, que a sus 46 años, cursa el quinto de primaria en el Centro de Educación Básica Alternativa del Colegio San Nicolás (CEBA) de la ciudad de Huamachuco, en la provincia de Sánchez Carrión, de la región La Libertad.

“Decidí retornar aquí para estudiar y aprender lo que no aprendí en mi juventud. Tengo 46 años, porque necesitaba estudiar, porque no estudié en mi niñez. Me siento contenta y feliz acá con mi profesora”, indicó.

Mujer dijo sentirse orgullosa porque está aprendiendo a leer y escribir.

María Cárdenas fue nombrada Policía Escolar y le impusieron su cordón .

“Estoy muy contenta, porque me vengo a estudiar”, dijo.

La madre de familia dejó un mensaje para las personas que no pudieron terminar sus estudios del nivel primaria y secundaria poara que lo concluyan.

“No hay edad para el estudio y que decidan venir a terminar sus estudios”, puntualizó.