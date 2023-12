La jefa de Recursos Humanos del Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo (Segat), Milagros Jacobs Vallejos, tiene todo el respaldo de la gerente general de esta entidad, Gisela León Algarate. Sin embargo, los conductores, auxiliares de recolección y personal de áreas verdes de este organismo público descentralizado de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT)aseguran que “son víctimas de hostigamiento laboral” y que podrían acatar plantones si Jacobs Vallejos se mantiene en el cargo.

Charles Paredes , secretario del Sindicato de Conductores y Auxiliares de Recolección y Otros del Segat, afirmó que la funcionaria no estaría capacitada para ejercer el cargo.

“La jefa de Recursos Humanos no tiene un buen trato hacia el trabajador y lo he podido comprobar porque hace unos días también he sido ofendido por ella. Es una persona que toma represalias y te hace un memorándum. Prácticamente, hay un hostigamiento laboral”, indicó.

Diario Correo llamó a la funcionaria, pero nos indicó que no iba a realizar ninguna declaración. Paredes, en cambio, aseguró que insistirán en su destitución.

“No vamos a permitir más maltratos ni humillaciones, por eso este lunes enviaremos una carta a la gerentaGisela León para que tome acciones y la cambie, caso contrario tomaremos acciones gremiales”, sostuvo.

Otro caso

La funcionaria Jacobs Vallejos fue subgerenta de Licencias en la Municipalidad Distrital de Huanchaco hasta abril de este año. Precisamente, Laura de la Cruz, jefa de la Unidad de Recursos Humanos de este municipio, indicó que ella fue cesada en el cargo, aunque no dio más detalles.

“No presentó carta renuncia. Fue cesada”, dijo.

La funcionaria también negó que Jacobs haya suplantado la identidad de otra persona para laborar en este municipio, como trascendió en las últimas horas.