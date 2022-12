Trabajadores agroindustriales y pobladores bloquean este lunes 12 de diciembre la carretera Panamericana Norte, en la provincia de Virú, en la región Libertad. Son siete puntos los que están tomados por los manifestantes.

De acuerdo a Latina, ayer a las 9 p.m. decenas de ciudadanos tomaron la vía. Ellos manifiestan que están disconformes con el anuncio de la presidenta Dina Boluarte quien indicó que presentará un proyecto de ley al Congreso de la República para el adelanto de elecciones generales para el mes de abril del año 2024.

Los protestantes esperaban que las elecciones se realizaran de manera inmediata y a más tardar a inicios del próximo año. Además, exigen el cierre del Congreso.

En las imágenes difundidas se observa decenas de pobladores que han cerrado el acceso de la vía Panamericana Norte con piedras, quemando llantas y colocando ramas de árboles.

Queman basura y bloquean carretera a modo de protesta

Suspenden clases escolares

Mientras que el Gobierno Regional de La Libertad emitió un comunicado en el que informa la suspensión de clases presenciales en las provincias de Chepén, Pacasmayo, Ascope, Trujillo y Virú hasta nuevo aviso.

Por lo que las ugeles de dichas provincias coordinarán con los directores de las instituciones educativas a fin de desarrollar clases no presenciales y garantizar la continuidad del logro de aprendizajes en los estudiantes en estos últimos días del año académico.

Situación en Arequipa

RPP Noticias informó que esta mañana la vía de ingreso a la ciudad de Arequipa continúa restringida en el Km 996 de la Panamericana Sur, vía que conduce a las regiones de Moquegua, Tacna, Ica y Lima.

Los protestantes han decidido no dar tregua y continuar con la paralización. Los que sí están circulando son colectivos y vehículos particulares. Sin embargo, los dirigentes señalan que la concentración será desde las 8 a.m. y no dejarán pasar a ningún vehículo, solo a ambulancias que se trasladen a diversos distritos de la región.

La paralización también se registra en en el Km 970 de Alto Siguas y en el sector de Chala. También se restringirá la vía Arequipa-Puno.

