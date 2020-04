Con la llegada del nuevo coronavirus a territorio peruano el mes pasado y la rápida propagación de este, el Gobierno declaró el estado de emergencia nacional para detener su avance, el cual rige desde el 16 de marzo y se extendió hasta el 26 de abril.

Debido a las medidas adoptadas que incluye el aislamiento social obligatorio, muchas personas se han visto afectadas económicamente, sobre todo aquellas que trabajaban a diario para llevar un sustento a sus hogares.

Ante esta situación, el Ejecutivo implementó acciones para apoyar a los más afectados y puedan alimentarse durante la cuarentena. A continuación, te damos a conocer los link de cada página para hacer algún cobro y tipo de trámite.

La llegada del virus en el Perú se ha propagado (Foto: Andina)

BONO DE S/ 380

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) habilitó la plataforma ‘Yo Me Quedo en Casa’, donde las familias en condición de pobreza y extrema pobreza podrán cobrar un subsidio monetario de S/380, otorgado de manera excepcional como apoyo frente a esta crisis. Cerca de 3 millones de hogares serán beneficiados.

BONO INDEPENDIENTE

El Gobierno anunció la entrega de un bono de S/ 380 para los trabajadores independientes que también fueron perjudicados económicamente. El subsidio es otorgado a cerca de 780.000 personas, identificadas en el padrón de hogares beneficiarios, aprobado por el MTPE. El viernes 10 de abril, el Ejecutivo aprobó la ampliación del bono para que los beneficiarios reciban en total S/ 760, aunque la entrega de los S/ 380 restantes todavía debe programarse.

RETIRO DE AFP

El jefe de Estado, Martín Vizcarra, aprobó el retiro extraordinario de hasta S/ 2.000 del fondo de las AFP (Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones) para los trabajadores que en los últimos seis meses no han realizado aporte alguno por no haber estado en ninguna planilla laboral. La normativa detalla que los afiliados cuyo fondo al 31 de marzo del 2020 no registren aportes por los meses entre setiembre del 2019 y febrero del 2020 podrán disponer de ese monto. Si no sabes a qué AFP estás afiliado HAZ CLICK AQUÍ

Solo necesitas tu número de DNI para verificar si podrás retirar parte del fondo de tu AFP (Foto: Asociación de AFP)

NUEVO PASE DE TRÁNSITO

Las personas que necesiten transitar durante la cuarentena por motivos laborales deberán solicitar su pase personal de tránsito que deberá ser renovado cada dos días. Para ello, los ministerios de Defensa y del Interior informaron que habilitaron un sitio web. Una vez que ingreses, encontrarás un formulario que deberás rellenar con tus datos personales y consignar información adicional de manera obligatoria, la cual servirá como filtro para identificar y sancionar a aquellos que realicen el trámite sin estar comprendidos en las categorías de trabajadores esenciales.

Formulario que deberá ser rellenado por quienes solicitan el pase personal laboral durante el estado de emergencia

VALE DE DESCUENTO GLP

El “Vale de Descuento GLP” pertenece al Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) y consiste en un descuento de S/ 16 para la compra de un balón de GLP de hasta 10 kilos. Para acceder al descuento, el Ministerio de Energía y Minas implementó un sistema de consulta digital que permite acceder al código a través de Internet. Una vez ahí buscas la opción “Consulta tu vale” e ingres tus datos para tu código digital; recuerda que vayan a realizar el canje debes presentar el DNI del titular y el código digital respectivo

TRIAJE VIRTUAL COVID-19

El Gobierno habilitó una página para realizarse un triaje virtual para saber si tienes el COVID-19. Antes de empezar, verifica que no sea una emergencia, de ser así, comunícate con el 106 (SAMU) o el 117 (Essalud), si tienes alguno de estos síntomas: sensación de falta de aire o dificultad para respirar, desorientación o confusión, fiebre mayor a 38 °C persistente por más de dos días y dolor en el pecho.

RETIRO DE CTS

A través de un decreto de urgencia se dispuso excepcionalmente el retiro de hasta S/2.400 de las cuentas de Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) de los trabajadores formales. La entrega se producirá “a la sola solicitud” del trabajador, la cual podrá ser presencial o a través de medios electrónicos de la entidad financiera que corresponda. Asimismo, se precisa que el retiro del dinero podrá realizarse “mediante transferencia a cuentas activas o pasivas del trabajador”.