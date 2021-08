La directora del Centro de Educación Básica Especial (CEBE) 9 de Octubre de Iquitos, María Vargas, ubicado en Iquitos, en la región Loreto, denunció que el colegio no cuenta con luz eléctrica debido a que las autoridades responsables no realizaron el pago correspondiente.

“Como es posible que la Dirección Regional de Educación no haya pagado. Además, somos el único CEBE a nivel nacional y en la región en la zona urbana que estamos haciendo clases semipresenciales. No es posible. Cómo voy a dar condiciones al estudiante si no tengo el servicio. Cómo se van a alumbrar o cómo va a tener las condiciones mínimas los estudiantes en las aulas”, aseveró a RPP Noticias.

De acuerdo a Wilson Upiachiwua, responsable de la seguridad del colegio, fue cerca de las 2 a.m. que trabajadores de la empresa de luz Electro Oriente restringieron el servicio de energía eléctrica.

Loreto: cortan energía eléctrica al único colegio que realiza clases semipresenciales | VIDEO

A raíz de esta situación, la directora Vargas indicó que tomará acciones. “Atentado contra la niñez, contra la educación y la persona humana. Vamos a ir a Fiscalía de prevención y a todos los entes encargados de ver este asunto. No es justo, el presupuesto por resultado 106 es intangible. Dónde esta nuestro presupuesto, porque no pagaron los servicios”, sostuvo.

Son un total de 17 escolares de niveles de inicial y primaria que acuden a la CEBE a recibir clases los martes y jueves. Además, la institución cuenta con impresora braille que asiste a otras sedes con material educativo para estudiantes con discapacidad visual.