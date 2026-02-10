Una embarcación fluvial cargada con combustible, materiales y residuos peligrosos se incendió tras una explosión en el río Napo, dejando al menos doce personas heridas. El siniestro se registró en el sector Ganso Azul, distrito de Iquitos, provincia de Maynas, región Loreto, según reportó este martes el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN).​

El COEN detalló mediante su cuenta oficial en Twitter que nueve de las víctimas requirieron traslado de emergencia al Hospital Regional de Loreto y otros centros de salud de Iquitos, mientras que tres lesionados recibieron atención médica en el mismo lugar del accidente.​

Loreto: el 9/2 se registró una #Explosión de materiales y residuos peligrosos en una embarcación fluvial en el sector Ganzo Azul, distrito Iquitos, provincia Maynas. Evento dejó 12 personas heridas, de las cuales 3 recibieron las atenciones en foco y 9 lesionados fueron… pic.twitter.com/YKFWMZaM8G — COEN - INDECI (@COENPeru) February 10, 2026

Bomberos Voluntarios y efectivos de la Policía Nacional se desplazaron hasta la zona del incendio para ejecutar las labores de respuesta según sus competencias.​

Activación de protocolos de emergencia

La Gerencia Regional de Salud (Geresa) de Loreto activó de forma inmediata sus protocolos de respuesta a través del Equipo de Monitoreo de Emergencias y Desastres (EMED). La explosión ocurrió a las 18:30 horas del lunes 9 de febrero.​

El personal de turno del EMED estableció coordinación con el COER Loreto y con el EMED del Hospital Regional para validar la información y organizar la atención médica. Simultáneamente, se desplegó una ambulancia del SAMU con personal prehospitalario, brigadistas de intervención inicial y un miembro del equipo técnico del EMED.​

La Geresa Loreto informó que el incendio no dejó víctimas mortales ni causó daños a viviendas en la zona.​

Percy Vargas, titular de la Geresa Loreto, identificó a algunos de los heridos: Francisco Ailva Saavedra, Gino Dahua Yaicate, Dayron Restrepo Vásquez, Segundo Aquiles Aponolario Tuicima, Joset Adán Ramírez Dávila y un menor de iniciales J.A.R.D