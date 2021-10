Las comunidades indígenas del circuito petrolero de Loreto anunciaron que hoy bloquearán la carretera Bagua - Saramiriza en el distrito de Datem del Marañón. Carlos García Tapullima, coordinador de la plataforma de lucha del circuito petrolero, confirmó la medida y señaló que otro grupo aún mantiene tomadas las instalaciones de la Estación 5 del Oleoducto Norperuano (ONP) como parte del paro amazónico.

MIRA ESTO | Petroperú advierte que manifestantes que tomaron Estación 5 en Loreto corren peligro

De acuerdo con García en declaraciones a RPP Noticias, a 19 días del paro amazónico acatado en el circuito petrolero aún no tienen respuestas de la instalación de una mesa de diálogo para discutir los términos de desarrollo de la actividad petrolera a partir de la resolución de la deuda social ambiental.

El representante recordó que han solicitado la presencia de una comisión de alto nivel que este liderado por el presidente Pedro Castillo, ministros de Estado y el gobernador regional, Elisban Ochoa, pero hasta el momento no han obtenido respuesta. Ellos aseguran que existe garantías para su seguridad personal durante el tiempo que pueda tomar el diálogo de concertación.

Comunidades indígenas anuncian bloqueo de la carretera Bagua- Saramiriza

“Para hoy se está anunciando tomar medidas radicales hacia nuestra plataforma de lucha, que es reconocida por resolución, pero lamentablemente este gobierno que ha empezado y que tenemos no está dando las garantías las medidas necesarias para nuestras etnias del circuito petrolero. Actualmente, estamos con la etnia awajún y otros hermanos Shawi que se suman a la lucha, estamos con unas 1.200 personas”, señaló García.

TE PUEDE INTERESAR | ¿Cómo prevenir el cáncer de mama?

“Si el gobierno no nos atiende seguiremos radicalizando hasta que el gobierno vaya a la Estación 5 y concertar una mesa de diálogo para concertar y ver todo lo que nosotros estamos solicitando. No estamos pidiendo cosas que están fuera de las plataformas. Estamos pidiendo nuestro derechos de nuestros antepasados que han sido vulnerados. Es momento que el gobierno pague esta deuda con la Amazonía”, agregó.

Indicó que en Loreto, los lotes petroleros 192, 95, 67 y 8, del circuito petrolero se encuentra en conflicto por parte de los pueblos originario. “Si el gobierno no nos atiende, no nos hace caso a nuestra plataforma de lucha, nosotros como indígenas no vamos a ceder”, finalizó.

VIDEO RECOMENDADO

El Ministerio de Salud inició desde este viernes 15 de octubre, la aplicación de una tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 al personal de salud que se encuentra en la primera línea de lucha contra la pandemia. Conoce todos los detalles en el siguiente video.