¿Sabes cuáles son los risgos de comprar un chip en la calle? Si alguna vez has contratado un servicio móvil en un lugar no autorizado y has tenido que registrar tu huella digital, corres el riesgo de ser víctima de actos delictivos, como una estafa o que saquen un equipo de alta gama si tu autorización, advierte el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel)

La venta de chips móviles en la vía pública está prohibida, dado que la contratación de servicios móviles -tanto prepago como postpago- a través de distribuidores se realiza solo en puntos de venta con dirección específica, y que se encuentren previamente reportados por las empresas operadoras al Osiptel.

Las empresas operadoras, por ello, deben cumplir las normas para que la contratación del servicio se lleve a cabo brindando información suficiente al usuario y se registre de forma adecuada la titularidad de los servicios públicos de telecomunicaciones.

¿CUÁL ES EL PELIGRO DE COMPRAR UN CHIP EN LA CALLE?

La venta ambulatoria de chips vulnera los derechos de los usuarios al no ofrecer ninguna garantía de lo adquirido, por las siguientes razones:

Exposición de datos personales a través de un huellero biométrico portátil, lo que supone un gran riesgo.

No hay manera de certificar que se sigan los protocolos necesarios para la contratación de una línea móvil.

El usuario no recibe información clara, detallada y actualizada de lo que está adquiriendo, debido a que adquiere el producto en la calle.

La rapidez de la operación, debido a que ejecuta en plena vía pública, no permite comprobar las características del servicio que están ofreciendo en la contratación.

¿POR QUÉ ES UN RIESGO REGISTRAR MI HUELLA DIGITAL AL COMPRAR UN CHIP DE CELULAR A UN AMBULANTE?

El presidente ejecutivo del Osiptel, Rafael Muente Schwarz, alertó que entregar tu huella digital es como entregar tu DNI a un desconocido y al hacerlo, “abres la puerta para que se cometan diversos ilícitos”.

“Un mal vendedor puede activar otras líneas con la huella digital de la víctima y venderlas a personas que no quiere ser identificadas, pudiendo ser empleadas para extorsiones, contrataciones fraudulentas, tramites no consentidos (portaciones y migraciones), así como para compras no consentidas de equipos de alta gama, entre otros ilícitos”, precisó el funcionario, quien subrayó que, por ello, Osiptel, con apoyo de otras entidades, ha lanzado la campaña #YoNoComproChipCallejero.

Conoce los riesgos de la compra ambulantoria de un chip (Foto: GEC/ Osiptel)

¿CUÁL ES LA SANCIÓN POR LA VENTA AMBULATORIA DE CHIPS?

Osiptel indicó que, desde el 2020 hasta mazro de 2022, ha sancionado e impuesto multas por S/20 millones, aproximadamente, a las empresas de telefonía móvil por infracciones relacionadas a fiscalizaciones de la venta de chips móviles en la vía pública. Estos son los montos por empresa.