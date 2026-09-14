Las Fuerzas Armadas realizaron una intervención contra la minería ilegal en el distrito de Inambari, provincia de Tambopata, en Madre de Dios, donde fueron inutilizados bienes y equipos valorizados en más de S/8,3 millones. La operación se desarrolló en zonas de difícil acceso y contó con la participación de la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Sernanp.

El despliegue estuvo a cargo del Comando Operacional del Sur, mediante la Segunda Brigada de Selva de Protección de la Amazonía. El personal ingresó en helicópteros a los sectores de Quebrada Gamitanal, Aguas Negras y Otorongo, identificados como puntos utilizados para actividades de minería ilegal.

Durante la intervención fueron retirados 15 campamentos rústicos, nueve balsas y nueve motores. También se inutilizó un motocar carguero y tres generadores eléctricos encontrados en las zonas intervenidas.

🚨🇵🇪 Minería ilegal pierde S/ 8.3 millones en Madre de Dios.



Las Fuerzas Armadas, a través del Comando Operacional del Sur, inutilizaron bienes y equipos utilizados por la minería ilegal en Inambari, Tambopata. pic.twitter.com/RXEcZFqRuR — Mindef Perú (@MindefPeru) September 14, 2026





Material utilizado para la extracción

La operación también alcanzó otros equipos y materiales empleados para las actividades extractivas. Entre ellos se contabilizaron 14 tolvas, 800 metros de tubo metálico, 500 metros de tubo PVC y 1.200 metros de cuerda de acero.

Asimismo, las autoridades retiraron 11 cocinas y 550 cilindros metálicos vacíos. A estos elementos se sumaron herramientas y otros equipos hallados durante el despliegue.

El Ministerio de Defensa señaló que la operación tuvo como objetivo afectar la infraestructura y los recursos logísticos que permiten el desarrollo de la minería ilegal en la Amazonía. La intervención buscó reducir la capacidad operativa de estas actividades en sectores de difícil acceso.

En total, los bienes y equipos inutilizados durante la intervención fueron valorizados en más de S/8,3 millones. El operativo se suma a las acciones desplegadas por las instituciones estatales contra la minería ilegal en la región.