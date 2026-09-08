La Marina de Guerra del Perú, mediante la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN), alertó sobre nuevos oleajes anómalos en el litoral peruano entre el miércoles 9 y el domingo 13 de septiembre. El Aviso Especial de Oleaje N.° 35-26 señala que las condiciones serán de nivel ligero y tendrán diferentes horarios de inicio según el sector costero.

Pronóstico por zonas

Tumbes hasta Salaverry: el oleaje ligero llegará durante la madrugada del miércoles 9 de septiembre.

el oleaje ligero llegará durante la madrugada del miércoles 9 de septiembre. Sur de Salaverry hasta Chancay: se espera desde la mañana del miércoles 9.

se espera desde la mañana del miércoles 9. Sur de Chancay hasta San Juan de Marcona: comenzará durante la tarde del miércoles 9.

comenzará durante la tarde del miércoles 9. Sur de San Juan de Marcona hasta Tacna: se prevé desde la tarde del viernes 11.

El aviso también considera la influencia que podría tener la fase lunar sobre las condiciones del mar. La DHN indicó que la transición del cuarto menguante hacia la luna nueva podría incrementar el nivel de las mareas en algunas zonas costeras.

“Actualmente nos encontramos en la fase lunar de cuarto menguante orbitando a luna nueva hasta el viernes 11 de setiembre. Esta fase lunar influiría en el incremento del nivel de marea en algunas zonas costeras”, señala la Marina de Guerra.

Medidas de prevención

INDECI pidió a las autoridades orientar a la población y evitar la exposición en playas abiertas y semiabiertas. También recomendó suspender actividades portuarias, pesqueras, deportivas y recreativas, además de asegurar las embarcaciones y retirar las flotas pequeñas hacia tierra firme.

El organismo aconsejó evitar campamentos próximos a las playas durante el periodo de oleaje. El COEN continuará monitoreando los departamentos del litoral junto con las oficinas de Gestión del Riesgo de Desastres y la DHN para comunicar cualquier cambio.