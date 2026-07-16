El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) advirtieron que un eventual Fenómeno El Niño de intensidad fuerte a extraordinaria, previsto para finales de 2026 e inicios de 2027, pondría en riesgo a “más de seis millones de personas” y “796 distritos” en todo el país.

Durante el foro sobre prevención denominado “Estemos listos: El Perú ante el Niño”, organizado por el diario El Comercio y la iniciativa ‘Hombro a Hombro’, el jefe del Indeci, Luis Enrique Vásquez, señaló que alrededor de “1,2 millones de personas” podrían resultar damnificadas o afectadas .

Asimismo, lamentó la escasa cultura de prevención de la población y recordó que, tras eventos anteriores como El Niño de 1982-1983 y el de 2017, el país no ha logrado fortalecer suficientemente sus capacidades de respuesta.

El funcionario también cuestionó el limitado avance de los gobiernos regionales y locales en materia de gestión del riesgo. Indicó que solo cinco gobiernos regionales cuentan con un plan de gestión reactiva y que la inversión destinada a prevención continúa siendo insuficiente, por lo que pidió fortalecer el trabajo conjunto entre el Estado, el sector privado y la sociedad civil.

Por su parte, el jefe del Cenepred, Carlos Manuel Yáñez, alertó que el país enfrenta un escenario de “peligro inminente” debido al incremento de las temperaturas asociado al “El Niño Costero” y al posible desarrollo de un “El Niño Global”.

Precisó que más de “dos millones de personas” están expuestas a inundaciones, mientras que cerca de “tres millones” enfrentan un riesgo muy alto por huaicos y movimientos en masa. Además, advirtió que el calentamiento del océano Pacífico podría generar sequías e incendios forestales en los próximos meses.

Las autoridades coincidieron en que la magnitud del fenómeno exige una preparación articulada entre el Estado, las empresas y la ciudadanía. En ese sentido, destacaron el papel de la campaña “Hombro a Hombro”, que ha apoyado la atención de emergencias como el ciclón Yaku, y reiteraron la necesidad de reforzar las acciones preventivas para reducir el impacto de futuros desastres naturales.