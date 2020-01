El Ministerio de Educación (Minedu) ha puesto a disposición de la ciudadanía las plataformas Datea Tu Cole e Identicole, que ayudarán a que los padres de familia accedan a información clave sobre la matrícula escolar 2020 y la oferta educativa en las escuelas públicas y privadas. Esto servirá para que los menores inicien bien el Año escolar 2020.

Las personas que tengan dudas en el proceso de matrícula y necesitas resolver sus consultas y alertas tienen que acudir al sistema implementado por la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (Drelm), Datea tu Cole. Lo pueden hacer llamando al número 500 6091, enviando un correo electrónico dateatucole@drelm.gob.pe y también por WhatsApp al 988 462 118 o al 944841691 (llamadas). Estos dos últimos están disponibles los siete días a la semana.

Los padres interesados en informarse de la ubicación de los colegios, número de escolares, costo de pensiones, infraestructura, accesibilidad para personas con discapacidad, accesibilidad para personas con discapacidad y conectividad tienen que ingresar al portal identicole.minedu.gob.pe/. Acá se ofrece contenido relevante sobre la oferta educativa de 60 mil escuelas públicas y privadas de todo el país.

“Por ejemplo, si los padres escogen una escuela privada, y esta no aparece en el Identicole, no deberían matricular a sus hijos ahí porque no cuenta con autorización, es informal”, adivirtió Killa Miranda, quien es directora de la Drelm.

Los que deseen recibir una atención física pueden acudir a la sede de la Drelm, ubicada en Julián Arce 412, La Victoria, de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 4:30 p.m.

Cabe recordar que en los colegios públicos la matrícula es gratuita, sin la necesidad de pagar Apafa, donaciones, compras de útiles, entre otros. Si hay más postulantes que vacantes, la escuela se basará en el reglamento interno para consignar las prioridades. Por otro lado, las instituciones particulares tendrán que informar el monto de la pensión, la fecha de pago y el número de pensiones de manera escrita.