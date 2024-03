Las farmacias y boticas de todo el país ahora ya no están obligadas a contar con un stock de medicamentos genéricos, lo que provocó una ‘inyección’ de críticas de diversos gremios y en el sector político, donde incluso algunos quieren la cabeza del ministro de Salud.

Para Raúl Urquizo Arestegui, decano del Colegio Médico del Perú, se trata de un descuido del Ministerio de Salud y pidió prorrogar dicha medida.

“Los que trabajamos en hospitales tenemos la obligación de recetar genéricos. Y si el paciente no quiere genérico, puede tener la alternativa de comprarlo particularmente, que es mucho más costoso. El Decreto Supremo que venció en febrero, el Ministerio de Salud debió prorrogar o hacer permanente. La gran mayoría de la población no tiene para comprar medicamentos (de marcas). Y los genéricos son buenos. No son malos. Así que ahí hay un descuido del Ministerio de Salud”, dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

“Pedimos al Ministerio de Salud urgente sacar un decreto supremo para prorrogar la venta de genéricos. Eso va a permitir que la población pueda atenderse mejor y recuperar su salud rápidamente”, agregó.

Por su parte, la congresista Diana Gonzales (APP) solicitó citar al ministro de Salud, César Vásquez, ante la Comisión de Defensa del Consumidor. “El objetivo es defender al paciente y atender al derecho de la salud y el bolsillo. No es posible que la norma que ordenaba a las farmacias a contar con genéricos que costaba 50 veces más baratos que los de marca venció hace dos semanas sin que el Ministro de Salud firmara una prórroga”, subrayó.

Esto fue confirmado por el presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, Wilson Soto: “Hoy (ayer) hemos tenido una sesión ordinaria y hay varios parlamentarios que han pedido la presencia del señor ministro de Salud para que explique de ese punto”.

ABASTECEN

En busca de tranquilizar a la ciudadanía, las farmacias de químicos farmacéuticos que integran la Asociación Peruana de Farmacias (Aspefar) mantendrán actualizados sus stocks de medicamentos genéricos.

“Desde Aspefar estamos comprometidos en colaborar con la población, facilitando el acceso a las medicinas genéricas de manera continua, considerando la gran demanda de atenciones médicas en el país, principalmente en los centros hospitalarios públicos”, señaló Ana María Jiménez Velásquez, presidenta del gremio farmacéutico.