El acceso al agua se ha convertido en uno de los mayores desafíos para la agricultura en el Perú. En ese escenario, el Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego ha impulsado más de 130 proyectos que buscan optimizar el uso del agua y fortalecer la agricultura familiar en 19 regiones, especialmente en zonas rurales de la costa, sierra y selva del país.

Las cifras muestran la magnitud del impacto. Solo en 2025 se prevé ejecutar 24 proyectos de riego tecnificado con una inversión de S/ 74 millones, lo que permitirá irrigar 1461 hectáreas y beneficiar directamente a 1774 familias. En total, los proyectos en curso alcanzan a más de 7700 familias y 8000 hectáreas de cultivos.

​Además, está previsto el inicio de obra de dos nuevos proyectos el próximo año: “Nueva Tecnología de Riego” (Cabanilla - Lampa) con una iInversión S/5.7 millones y “Condormilla Bajo” (Ayaviri - Melgar) con una inversión S/ 2.7 millones.

PROYECTOS

Entre las intervenciones destacan la represa Chonta en Cajamarca, diseñada para almacenar millones de metros cúbicos de agua y abastecer a miles de hectáreas agrícolas; el proyecto Sumac Wiñay Tusini Grande en Puno, que beneficia a 70 familias con cultivos de alfalfa, quinua y palto; y las obras de Arequipa, que ampliarán la irrigación en casi 2000 hectáreas, favoreciendo a más de 1100 familias.

Más allá de la infraestructura, el Programa Subsectorial de Irrigaciones apuesta por sistemas de riego tecnificado como aspersión, goteo y multicompuertas, que reducen pérdidas y promueven un uso eficiente del recurso hídrico.

Asimismo, el riego tecnificado no solo reduce la evaporación del agua, sino que mejora la absorción de nutrientes y minerales por parte de los cultivos, lo que incrementa la productividad y calidad de los productos agrícolas.

En un contexto donde el agua es cada vez más un recurso escaso y donde el cambio climático amenaza la estabilidad hídrica, el programa estatal se ha consolidado como pieza clave para la seguridad alimentaria y la resiliencia de la agricultura familiar debido a que su estrategia combina infraestructura moderna, gestión comunitaria y capacitación de los agricultores para asegurar un uso más responsable del agua.

Con canales mejorados, las tecnologías y programas de fortalecimiento institucional, el Midagri apunta a que la agricultura familiar sea más resiliente y a que el uso del agua se oriente a largo plazo.

Cabe resaltar que, el Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI), adscrito al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, celebra 28 años de labor continua con un objetivo claro de modernización agrícola.