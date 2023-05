La Fiscalía inició la investigación preliminar por el pago de casi 2 millones de soles que realizó el último 31 de enero la Municipalidad Provincial de Trujillo, a favor del Consorcio Vial del Norte, por la obra de reparación del pavimento en la urbanización El Cortijo.

Mario Reyna Rodríguez, el alcalde encargado durante la ejecución del pago, fue denunciado junto a otros exfuncionarios y respondió ante el Ministerio Público el último 4 de mayo.

Lo Celebra

Este momento, por supuesto, fue aprovechado por el alcalde de Trujillo, Arturo Fernández , quien “agradece” a Diario Correo por revelar el millonario pago, del que dice no haber sabido nada.

“Yo hubiese pedido inmediatamente un informe de obras y que esté bien revisado el expediente una y mil veces para pagar. No sé cómo actuó el alcalde encargado, un alcalde encargado que tiene S/ 10 millones en bienes, me parece muy raro todo eso”, sostuvo.

Diana Tello Murrugarra , la exgerente municipal de Trujillo, también mencionó en su momento que Arturo Fernández Bazán sabía del pago que se ejecutó. Sin embargo, una y otra vez, Fernández Bazán lo niega y se defiende asegurando que el desembolso se ejecutó cuando estaba de licencia.

“Yo no he sido alcalde en ese momento, el señor (Mario Reyna) y la señorita exgerente municipal (Diana Tello) pueden decir mil colas, pero acaso yo los he obligado a que se reúnan con el general, con el gobernador, yo les he obligado que hagan el show de los patrulleros. Ahí no dicen nada”, mencionó.

Arturo Fernández salió del municipio de Trujilllo días antes del pago, porque tenía que someterse a intervenciones quirúrgicas en Lima.

También responde

Mario Reyna Rodríguez , en tanto, asegura estar tranquilo y señala que detrás de la denuncia está el alcalde de Trujillo.

“El denunciante dijo que toda la denuncia se la había hecho una segunda abogada que él conoce y se llama Sonia Carranza, y coincidentemente Sonia Carranza es la abogada de la familia del doctor Fernández. Entonces, por eso es que detrás de esta denuncia está el doctor Fernández”, aseguró.

Reyna Rodríguez añade que “ha quedado claro que no tengo nada que ver, porque en la formalidad ese expediente nunca sube a despacho de alcaldía, así que no di autorización ni visto bueno y la exgerente municipal, Diana Tello, ha salido a declarar que quien dio el visto bueno para el pago es el mismo doctor Fernández.

El denunciante

Iván García Pérez es el denunciante. Él no consideró que Arturo Fernández debía ser incluido en su denuncia. Cuenta que un día le llegó un sobre lleno de documentos y por eso decidió iniciar el proceso.

“Me llegó un sobre amarillo manila con bastante información. Primero me asusté, pero de ahí revisando, me di con bastante información”, afirmó durante su presentación en la audiencia fiscal.