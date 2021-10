Nuestro país sufriría un revés en el abastecimiento de vacunas programado para octubre, debido a dos hechos concretos fuera de nuestro alcance, deslizó el ministro de Salud, Hernando Cevallos.

“Para el mes de octubre tenemos que disminuir la velocidad de vacunación, pues no las tenemos (vacunas). Se cayó Sputnik V y las vacunas por COVAX no llegan a muchos países”, reconoció el titular de Salud en diálogo con RPP.

Sobre la dosis de fabricación rusa, Cevallos explicó que el Gobierno anterior suscribió un contrato por ellas, pero no pagó su costo, por lo que el Instituto Gamaleya, que las produce, no está sujetas a obligaciones legales para enviarlas. “Hasta ahora no llegan y entendemos que estas vacunas, por lo menos en este año, no las vamos a tener”, sentenció el ministro de Salud.

