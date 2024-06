La ministra de Vivienda, Hania Pérez de Cuéllar, expresó que en muchas oportunidades pensó en renunciar debido a las críticas y denuncias en contra de la presidenta Dina Boluarte por el caso Rolex y las protestas en contra del Gobierno.

En una entrevista para Perú 21, la titular de Vivienda explicó que no dudará en renunciar de advertir algo turbio en el Gobierno y respaldó a la presidenta respecto a sus investigaciones debido a la presunción de inocencia.





No dudaría en renunciar

Al ser consultada sobre la mentira dicha por la presidenta respecto a la procedencia del Rolex, que después se conoció que fue entregado por el gobernador de Ayacucho, Hania Pérez de Cuéllar dijo: “He pensado incluso en renunciar. No solo allí, sino cuando surgieron las marchas violentas también, y la versión que ella ha contado, de que era un préstamo, es con la que yo me quedo”.

Ante la insistencia sobre que Boluarte mintió sobre el tema, la ministra respaldó lo dicho por la presidenta. “Pero yo me quedo con lo que ella me ha dicho mirándome a la cara. Lo que sí tengo claro es que si yo alguna vez veo algo turbio que es irrefutable, me voy a ir. Lo he hecho antes y no dudaría en hacerlo, no solo por mi apellido sino porque tengo que honrarme como mujer y como madre”, expresó.

En otro momento, la titular de Vivienda explicó que, pese a todos los escándalos en el Gobierno, ella sigue en la cartera debido a la presunción de inocencia, a su compromiso con la gente y porque cree que hay razones de Estado, "es decir que por más que haya errores en el día a día de la gestión, hay una razón superior y es que si este gobierno no hace bien las cosas, ¿qué nos espera en el siguiente?", se cuestionó.





Analiza encuesta

Hania Pérez De Cuéllar, expresó que la población está defraudada y harta, en referencia a la encuesta de Datum para El Comercio, en la que la presidenta Dina Boluarte obtuvo solo un 5% de aprobación popular.

“Ese 5% representa un hartazgo, en términos generales que la población está harta, defraudada, cansada. Pero hay una cifra que me llama la atención: nueve de cada diez peruanos considera que las crisis políticas afectan directamente a su vida cotidiana”, refirió en una entrevista para Punto Final en Latina.

La ministra agregó que este escenario es crítico y hay muchos actores que deben involucrarse para mejorar. "Creo que allí todos tenemos el partido que jugar, los políticos, el Ejecutivo, el Legislativo. Hay que llamar a todos a jugar el mismo partido. La crisis política puede ser muy peligrosa", dijo.





