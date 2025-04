La empresa Southern Peru ratificó su disposición de financiar tanto la elaboración del estudio definitivo del saldo de obra, así como su ejecución, para la culminación del tramo II del proyecto de integración vial Tacna – Collpa - La Paz bajo la modalidad de financiamiento de obras por impuesto.

Así lo hizo conocer la minera mediante un documento de fecha 9 de abril de 2025, que lo firma el presidente ejecutivo de Southern Peru Oscar González Rocha, dirigido al director ejecutivo de Provias Nacional Iván Vladimir Aparicio Arenas.

MODALIDAD DE FINANCIAMIENTO

El Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional (Provias Naciona)l, unidad ejecutora del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), mediante oficio N° 61-2025-MTC/20 le había requerido a la empresa minera que precise la modalidad de financiamiento para la elaboración del estudio definitivo del proyecto.

La minera en la última carta de intención presentada a Provias Nacional le requirió que, previamente, remita la propuesta de términos de referencia para la selección del consultor responsable de elaborar el estudio definitivo del saldo de obra. Asimismo, le precisa que dicho estudio deberá ser evaluado y aprobado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) bajo los lineamientos del sistema Invierte.pe y los criterios establecidos por el sector.

Además, solicita que le comunique sobre la situación actual de los procesos de controversia relacionados al proyecto vial que unirá a las ciudades de Tacna (Perú) y La Paz (Bolivia).

OBRAS POR IMPUESTO

El presidente ejecutivo Southern Peru se reunió hoy en la capital de la República con el gobernador regional Luis Torres Robledo para comunicarle los avances de este proyecto y entregarle personalmente el documento que se había cursado a Provias Nacional a solicitud de su representada.

“La minera ha ratificado su intención de financiar este importante proyecto de integración vial bajo la modalidad de obras por impuesto, con cargo al presupuesto del MTC”, dijo la autoridad regional.

Recordó que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones mediante la Resolución Ministerial N° 1614-2023-MTC/01, de fecha 7 de noviembre de 2023, incorporó en la lista de proyectos priorizados al proyecto “Integración Vial Tacna – La Paz, Tramo II: km 94+000 – Km 144 + 262.38”.

OBRA VIAL EN TRES TRAMOS

La carretera Tacna – Collpa de 143 kilómetros inició su ejecución en el 2016 en tres tramos. Los tramos I y III están culminados. El tramo II quedó inconclusa por problemas con las empresas contratistas.

El tramo II (50 km aproximadamente) estuvo a cargo inicialmente de Aldesa Constructores y no lo concluyó. El MTC contrató luego a la empresa China Railway Eryuan Engineering Group Co. Ltd. y tampoco lo culminó. La obra está paralizada desde febrero de 2018.