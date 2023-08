Desde los primeros días de agosto, las áreas de Gestión de Riesgos de Desastres y Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) han advertido que varios tramos del cauce del río Moche están colmatados con vegetación y material sedimentado, por lo que es “urgente” y “prioritario” intervenir y limpiar la zona, a fin de evitar desbordes ante posibles lluvias.

La tarea no la harían solos, pues hay un convenio con el Ministerio de Vivienda y la Autoridad Nacional del Agua (ANA) para intervenir. La comuna de Trujillo, representada por el alcalde Arturo Fernández Bazán, tiene que adquirir combustible para la maquinaria pesada que se usaría en el trabajo de limpieza, pero a pesar de que el tiempo le está ganando la carrera, aún no se ha ejecutado esa compra y los trabajos de prevención no pueden concretarse.

Notificado

En efecto, Correo ha tenido acceso a documentos que evidencian que los altos funcionarios de la MPT tienen conocimiento oficial de esta situación desde hace ya dos semanas, pero el tema viene de mucho más tiempo atrás.

Y es que tras realizar una inspección en la zona que le corresponde intervenir a la MPT (desde el puente Santa Rosa hasta el puente Moche), los técnicos de Defensa Civil advirtieron que todo ese tramo presenta abundante vegetación y material sedimentado, por lo que es necesario y urgente intervenir con maquinaria pesada para despejar la zona de todo obstáculo o interferencia que pueda propiciar un desborde del río ante la crecida del cauce, producto de intensas lluvias.

Comunican

Es por ello que el pasado 7 de agosto, con el oficio Nº 183-2023, Ángel Arana Quispe, subgerente de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Trujillo, informa al gerente de Gestión de Riesgos de Desastres y Defensa Civil, Cristian Alva Rodríguez, que la documentación para intervenir en el río Moche está finiquitada y lo que está faltando es que el área de Abastecimiento realice el proceso de adquisición de combustible necesario para la maquinaría que ejecutará de dicha tarea.

Es así que el 9 de agosto, con oficio N°553-2023, el ingeniero Cristian Alva Rodríguez le recalca al gerente municipal, Jesús Velásquez Reyna, que con Decreto Supremo N°072-2023, se declaró en estado de emergencia a todos los distritos de Trujillo ante la inminente llegada del fenómeno El Niño.

Le comenta, además, en el mismo documento, que en una visita de verificación al cauce del río Moche se ha podido constatar la existencia de colmatación con vegetación y material sedimentado, lo que urge ser limpiado y descolmatado.

Para ello ya se ha elaborado la ficha técnica de intervención sustentada con la documentación correspondiente y en coordinación con el Ministerio de Vivienda y el ANA, lo único que falta es el combustible para la maquinaria.

Alva precisa que hay S/100 mil que se asignó de presupuesto para financiar este trabajo y hay que usarlo de forma inmediata. No obstante, Correo consultó ayer en la página del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en la categoría Transferencias y Créditos Suplementarios por Emergencia ante el Fenómeno El Niño, y se verificó que la MPT mantiene intacto los S/100 mil que se le asignó para ejecutar obras preventivas. Es decir, no se ha priorizado ese gasto.

Es un tema grave

Así ha calificado el primer regidor de la MPT, Mario Reyna Rodríguez , esta situación que nuevamente pone en el tapete la gestión del alcalde de Trujillo, Arturo Ferrnández, en relación a trabajos de prevención ante posibles desastres naturales.

“Esto es grave. Conforme las coordinaciones con el Gobierno Regional de La Libertad, a la comuna de Trujillo le corresponde descolmatar el cauce desde el puente del río Moche (carretera Panamericana) aguas arriba y a la Región, desde el mismo punto aguas abajo; pero han pasado meses y cada día estamos más próximos a la fecha de pronóstico de lluvias y es necesario y urgente que se hagan esos trabajos”, enfatizó.

Reyna recordó que este tema ya se ha tocado en una sesión de concejo, pero debido a que no se está avanzando, lo volverá a poner en agenda.

El ingeniero Hipólito Cruchaga , director de Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci)- La Libertad, comentó que cada entidad es autónoma de decidir de qué manera invierte los S/100 mil que se le asignó para los trabajos preventivos; pero si la MPT tiene que adquirir combustible para la maquinaria, pues que lo haga de una vez.

En la MPT no hubo ningún pronunciamiento sobre el tema; al contrario, trascendió que el gerente Cristian Alva habría dado un paso al costado. “Yo tengo esa información”, dijo Hipólito Cruchaga.