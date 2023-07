A los vecinos de la urbanización Trupal, ubicada en el distrito de Trujillo, les prometieron pistas nuevas el 16 de diciembre de 2022. El plazo de ejecución era de 105 días calendario y la inversión a cargo de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) era de S/ 2′225,797,46. Sin embargo, las obras no se culminan y en las intervenciones ejecutadas a cargo del Consorcio Trupal se han detectado varias irregularidades.

Incumplen

Por eso, la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de La Libertad, a través del fiscal adjunto Juan Rodríguez Muñoz, intervino durante una visita de control realizada el pasado 6 de julio.

Los trabajos de la obra denominada “Mejoramiento del servicio de Transitabilidad en las calles de la urbanización Trupal” debieron culminar antes de la primera quincena de abril. Diario Correo fue a la zona y corroboró que hay varias calles que no fueron intervenidas; además, no todas tienen sardineles. La Contraloría General de la República también acudió al lugar en más de una oportunidad y verificaron que no se está cumpliendo con lo que se le prometió a la población.

“El material usado para la conformación de la base granular incumple con las especificaciones técnicas del expediente técnico aprobado, genera la aplicación de penalidades establecidas en el contrato y ocasiona el riesgo de que no se cumpla con la calidad requerida de la obra ni con la vida útil proyectada”, informó la Contraloría.

Esta entidad hace clara referencia al material usado para la base del pavimento de las vías que debían ser mejoradas. Detectó estas observaciones en las calles Ámsterdam y Bangkok. Asimismo, en las calles Viena, Estocolmo, Alejandría, Bucarest, Kabul y Seúl se determinó que hubo una disminución del ancho de la vía.

“No contó con la aprobación por parte de la municipalidad de Trujillo; sin embargo, se tramitó y efectuó pagos”, añade la entidad.