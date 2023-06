La oficina de la Defensoría del Pueblo en Ayacucho supervisó la implementación de la Ley 28705, Ley General para la Prevención y Control de los Riesgos del Consumo de Tabaco, en las cinco municipalidades metropolitanas de la provincia de Huamanga, y determinó que no se ha realizado ninguna acción de fiscalización administrativa para su cumplimiento, pese a que algunos municipios cuentan con ordenanzas sobre la materia.

En efecto, en la Municipalidad Provincial de Huamanga y en las municipalidades distritales de San Juan Bautista, Carmen Alto, Andrés Avelino Cáceres Dorregaray y Jesús Nazareno, se verificó que ninguna efectuó acciones de inspección y medición periódica de contaminantes de humo de tabaco, lo que permite que se apliquen sanciones por las infracciones a dicha normativa.

La supervisión, asimismo, permitió concluir que no existen medidas de prevención y control de los riesgos que provoquen el consumo del tabaco, ni para evitar la exposición al humo, especialmente en el caso de niñas, niños, mujeres gestantes, personas adultas mayores, personas con problemas de salud, entre otras poblaciones en situación de vulnerabilidad.

“Hemos constatado que el municipio de Huamanga es el único que cuenta con una ordenanza que aprueba el régimen de prevención y control de los riesgos del consumo del tabaco, aunque no ha realizado ninguna acción de fiscalización. Asimismo, verificamos que la Municipalidad de Andrés Avelino Cáceres Dorregaray cuenta con tipificación en el cuadro de infracciones y sanciones, pero sin una ordenanza que la justifique”, señaló el representante de la Oficina Defensorial de Ayacucho, Russell Chipana.

Asimismo, indicó que el resto de municipalidades no cuentan con ordenanzas, no han organizado campañas de prevención y control del consumo de tabaco ni han realizado acciones de fiscalización administrativa. La supervisión incluyó a la Dirección Regional de Salud (Diresa) y Dirección Regional de Educación de Ayacucho (DREA), y se advirtió que las autoridades del sector salud no han solicitado informes periódicos a las municipalidades sobre la vigilancia y cumplimiento de esta ley y su reglamento.

Del mismo, modo, ninguna de estas entidades ha efectuado coordinaciones para promover políticas y estrategias para la prevención y reducción de los factores de riesgos derivados del consumo de tabaco. Según la ley, corresponde al sector Educación, incluir en su sistema curricular, programas de prevención para evitar el inicio de dicho consumo, de enseñanza de estilos de vida saludable y de desarrollo de una vida sin tabaco, en todos los niveles y áreas educativas.

En ese sentido, la oficina defensorial recomendó a las municipalidades supervisadas promover, con urgencia, la elaboración, aprobación, publicación e implementación de ordenanzas municipales, en el marco de la Ley n.° 28705, promulgada en el año 2006, para iniciar con las acciones de fiscalización que posibiliten imponer sanciones administrativas a las entidades públicas, establecimientos privados y transporte públicos que incumplan con los anuncios en lugares visibles para que se garantice ambientes 100 % libres de humo de tabaco.

La oficina de la Defensoría del Pueblo en Ayacucho se mantendrá vigilante al cumplimiento de las recomendaciones realizadas a las cinco municipalidades metropolitanas de la provincia de Huamanga, así como a la Diresa y DREA, a fin de que, conforme a sus respectivas funciones, garanticen la protección de todas las personas, según su etapa de vida, contra las consecuencias sanitarias, sociales, ambientales y económicas del consumo de tabaco y de la exposición al humo derivado de este.