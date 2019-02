Padre golpeó brutalmente a zapatazos a su hijo de 3 años

Síguenos en Facebook

No se midió. Un padre golpeó brutalmente a zapatazos a su hijo de tan solo tres años, dejándole dolorosas marcas en todo su cuerpo. El hecho ocurrió en Iquitos.

Según informaron las autoridades del distrito de Punchana, trabajadores de un hospedaje dieron aviso a la policía y serenazgo para que intervinieran y rescataran al menor de la agresión física que recibió por parte de su progenitor.

Asimismo, las autoridades señalaron que el sujeto identificado como Gabriel Cubas llegó a la vivienda donde se encontraba el menor en total estado de ebriedad.

No obstante, esta no sería la primera vez que el padre de familia agrede a su hijo. Incluso se dio a conocer que el menor no lleva su apellido y el sujeto siempre busca a su pareja para agredirla.

Por otro lado, el hombre se encuentra a la espera de una audiencia para determinar si cumple con los requisitos para determinar si cumple prisión preventiva por maltrato familiar al ser detenido en flagrancia.