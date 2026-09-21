El Vaticano publicó el programa oficial de la visita del papa León XIV al Perú, prevista entre el miércoles 11 y el lunes 16 de noviembre. Durante esos seis días, el pontífice recorrerá Lima, Chiclayo, Cajamarca, Cusco y Pucallpa, donde participará en celebraciones religiosas y sostendrá reuniones con autoridades, representantes de la Iglesia, jóvenes, comunidades amazónicas y otros sectores de la sociedad.

La agenda forma parte del viaje apostólico que León XIV realizará por Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre. En el caso peruano, el programa contempla actividades desde su llegada al Callao hasta la ceremonia de despedida y posterior vuelo hacia Roma el 16 de noviembre.

Primeras actividades en Perú

León XIV llegará a la Base Aeronaval del Callao a las 5:30 p. m. del miércoles 11 de noviembre y luego participará en la ceremonia de recepción en Palacio de Gobierno, donde tendrá un encuentro con la presidenta de la República. Más tarde, acudirá al Gran Teatro Nacional para reunirse con autoridades del Estado, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático.

El jueves 12, el pontífice se reunirá con los obispos del Perú en la residencia del Arzobispado de Lima y participará en una celebración de la Liturgia de las Horas en la Catedral. También tendrá un encuentro sobre los desafíos y las expectativas del pueblo peruano y, por la tarde, encabezará una vigilia de oración con jóvenes y estudiantes en el Estadio Monumental.

Agenda en el interior del país

El viernes 13 de noviembre, León XIV viajará desde el Callao hacia Chiclayo para continuar su recorrido por el norte del país. Allí celebrará una misa en las Pampas de Pimentel y posteriormente visitará la capilla San Óscar A. Romero, además de reunirse con miembros de la Iglesia y la comunidad académica de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo.

El sábado 14 comenzará sus actividades con una ceremonia en la Catedral Santa María de Chiclayo antes de trasladarse en helicóptero hacia Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca. En esa localidad presidirá una misa y, por la tarde, participará en un encuentro de oración con la comunidad católica en el Santuario Santo Toribio de Mogrovejo, en Zaña.

El domingo 15, el papa viajará desde Chiclayo hacia Cusco para encontrarse con fieles y representantes de la religiosidad popular en el Parque Arqueológico de Saqsaywaman. Luego rezará el Ángelus en la plaza ubicada frente a la Catedral de Cusco antes de continuar su recorrido hacia Pucallpa.

En la ciudad amazónica, León XIV se reunirá con misioneros y representantes de los pueblos de la Amazonía en el Malecón Puerto Callao. Posteriormente, celebrará una misa en la Villa Deportiva Regional de Ucayali y retornará a Lima esa misma noche.

Antes de concluir su visita, el pontífice acudirá durante la mañana a un hogar administrado por las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, donde se reunirá con trabajadores y residentes. Después celebrará una misa a las 10:30 a. m. en la Base Aérea Las Palmas, en Lima.

La jornada terminará con la ceremonia de despedida en la Base Aeronaval del Callao, programada para la 1:15 p. m. León XIV partirá hacia Roma a las 1:45 p. m. y llegará al aeropuerto de Fiumicino durante la mañana del martes 17 de noviembre.