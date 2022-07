Diversos gremios de transportistas han acatado hoy, lunes 4 de julio, un paro indefinido debido al alza del combustible, entre otras demandas. En diversas regiones la paralización ha sido pacífica, mientras que en otras se han bloqueado vías con llantas y maderas, impidiendo así el libre tránsito de pasajeros.

Al respecto, el coordinador de la Asociación Los Fronterizos, Antón Núñez, indicó desde Tumbes que los transportistas que él representa no tomarán las carreteras mientras dure la medida de protesta pues ese tipo de acciones están sancionadas por la ley.

“De nosotros puede ser una marcha pacífica, pero en los lugares donde se están tomando carreteras -según tengo información- que por ratos lo toman y dejan pasar vehículos. No lo están tomando definitivamente, pero aquí en Tumbes sabemos la emergencia que han decretado en las carreteras y no las tomamos para no estar incluidos en un proceso penal ni nada por el estilo”, aseveró en diálogo a RPP Noticias.

Declaran estado de emergencia la red vial nacional

Vale recordar que, el pasado 27 de junio el Ejecutivo declaró el estado de emergencia en la Red Vial Nacional por 30 días calendario. En esa línea, la Policía Nacional del Perú (PNP) mantendrá el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas.

De acuerdo con el Decreto Supremo Nº 074-2022-PCM, durante el estado de emergencia quedan suspendidos los derechos constitucionales relativos a la libertad de tránsito en el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales, entre otros.

En su momento, la medida se aprobó debido al paro anunciado por transportistas de carga pesada y del sector agrario previsto para el 27 y 28 de junio.

Paro indefinido

Por otro lado, Antón Núñez ratificó que todo este lunes las unidades de la Asociación Los Fronterizos, que cubre la ruta Tumbes - Zarumilla, no prestarán sus servicios y no descartó que mañana también acaten la medida de paralización.

“El alza de combustible, la canasta familiar se ha elevado demasiado. En este paro también vamos a hacer sentir que se cumplan los acuerdos que se hizo en el paro del 9 de abril que hasta ahora en nada se ha solucionado. (...) En todo el día de hoy no vamos a salir esperando alguna directiva de la diligencia nacional para ver en qué concluimos”, señaló.

Además, comentó que paralizar sus servicios les genera una pérdida de S/50 a S/60 al día. “Lo que vamos a perder es mínimo”.

