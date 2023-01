Alrededor de 70 pasajeros sufrieron el robo de sus pertenencias cuando viajaban en un bus de la empresa Palomino que se dirigía de Ayacucho a Lima, la noche del último domingo. De acuerdo a América Noticias, los afectados estuvieron secuestrados más de tres horas.

“Salimos de Ayacucho, del terminal Wari a las 8 de la noche. Pasando dos horas -aproximadamente a las 10:30 p.m. -el carro se salió de la vía porque había piedras grandes que no dejaban pasar. Se salió de la vía y nosotros del segundo piso pudimos ver personas con pasamontañas y estaban disparando al aire. A los minutos nos empezaron a decir con insultos que salgamos, nos tiraron al piso, todos teníamos que mirar abajo. Nos tenían amenazados con una pistola”, contó una de las agraviadas.

También denunció que las mujeres del bus sufrieron tocamientos indebidos. “Dijeron que no eran unos monstruos, que no nos iban a violar. (...) Nos robaron dinero, celulares. Lo más curioso es que no se llevaron tarjetas de crédito. Ellos decían que querían solo dinero. No se llevaron nada más”, señaló.

Por otro lado, otro afectado informó que el botón de emergencia de la empresa de transportes no sirvió para alertar la emergencia.

“Yo me he podido comunicar con algunos pasajeros. Les han robado 2 mil a 3 mil soles. Hay un punto también importante para mí porque el botón de emergencia del bus Palomino jamás funcionó. Estuvimos secuestrados por más de tres horas. Mientras que revisaron el bus, nos tuvieron afuera”, sostuvo.

Indicó también que el chofer de la unidad no había podido denunciar el robo pues sostiene que a las comisarías que llegaba lo estuvieron “rebotando”.

“Me indican que cada comisaría que hemos estado llegando de Ayacucho hacia Lima lo han estado rebotando, paseando. En uno de los puntos terminales del bus la administrativa mencionó que por pasajero nos iban a reconocer S/20 para volver a casa”, manifestó.