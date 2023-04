Gran malestar ha causado el hundimiento de las losas de las defensas ribereñas aguas abajo, ubicadas en el tramo II, que va desde el puente Andrés Avelino Cáceres al futuro puente Integración, por la parte de Piura. Estos trabajos que supuestamente eran promocionados para 100 años, no duraron ni cinco meses después de su inauguración, que fue el 29 de diciembre de 2022, a pocos días de terminar la gestión del exgobernador Servando García Correa. La obra está valorizada en S/ 240 millones.

Malestar

Los 1,302 metros cúbicos por segundo que soportó el río Piura, provocó la rotura de 5 metros de losa de las defensas ribereñas, la misma que pone en riesgo de inundación a los distritos de Piura y Castilla.

Este problema se observó en horas de la noche del miércoles 19 de abril, después que el río Piura soportó un caudal de apenas 1,302 m3/s y al bajar el nivel se pudo observar los daños que dejó el agua en esta parte.

Según el expediente técnico, este mejoramiento y ampliación del servicio de protección contra inundaciones de Piura y Castilla debía permitir soportar un caudal de 4 mil 600 metros cúbicos por segundo (m3/s), pero no ha soportado ese caudal.

El representante de la empresa Pronte, Carlos Tafur, precisó que este colapso se debe a las excesivas filtraciones en la zona, producto de las fuertes lluvias.

“Es una falla muy puntual. Entender que las defensas ribereñas en el tramo II son cerca de 6 kilómetros, acá ha fallado 5 metros, esto ha ocurrido en la noche y estamos viendo el diagnóstico y viendo qué hacer para solucionarlo. Ya hemos llegado a establecer una solución técnica temporal, lo que ha ocurrido es por la excesiva filtración que hay en esta zona, la napa freática sube siempre y de alguna forma se lleva la arena, los finos, y origina una cangrejera y las losas ceden, se han hundido”, dijo Tafur.

Advertencia

Según el Informe de Hito de Control N° 102-2022-CG/GRPI-SCC , la Contraloría en el mes de marzo de 2022, advirtió trabajos deficientes y sin considerar las especificaciones del expediente técnico en el saldo de obra de las defensas ribereñas del río Piura tramo II

Durante el informe, la entidad notificó al gobierno regional, en ese entonces al gobernador Servando García Correa, para que adopte las acciones correspondientes, ya que la comisión de control verificó que la losa antisocavante ejecutada por el contratista en la margen izquierda del río- presenta en su parte superior un terminado tipo trapezoidal y no se encuentra uniforme como se establece en el expediente.

No obstante, la Contraloría también advirtió que los lados perimétricos de las losas de protección y la unión de sus vértices no están alineados. Incluso, presentan imperfecciones en sus acabados finales. Asimismo, durante la inspección realizada entre el 1 de enero al 4 de febrero del 2022, los auditores constataron que la mezcla del asfalto más arena gruesa, colocada en las losas de protección, se desmorona con mucha facilidad al tacto, a pesar de que tenía varias semanas colocadas. Además, se observó que el contratista no viene colocando tecnopor en las juntas de dilatación o separación entre las estructuras existentes y nuevas, ya que estas juntas facilitan el desplazamiento durante un movimiento sísmico y de esta manera evitan que la estructura choque entre ellas y pueda sufrir agrietamientos.

Actividades de emergencia

El decano del Colegio de Ingenieros de Piura, Hermer Alzamora, precisó que estaría filtrando el agua, provocando la dilatación de las losas de concreto y si no está bien puesta la geomembrana entonces empezará a erosiona. Asimismo, este problema se presentaría en otros tramos por lo que se debe actuar de inmediato.

“Se estaría filtrando el agua, si no está puesta la geomembrana o no tiene, empieza a erosionar, si no se actúa de inmediato se va a desbaratar el talud. Gracias a Dios las lluvias están dando una tregua y se debe hacer una actividad de emergencia y hacer una inspección en todas las losas”, dijo el decano.

Solicitud

Por su parte, el gobierno regional solicitó la intervención inmediata de la empresa Pronte, a través del Oficio N°005-2023/GRP-440300, remitido ayer 20 de abril, para la subsanación de la rotura de la losa de concreto, en la cual pidió que se alcance el plan de contingencia que la empresa aplicaría a fin de poder afrontar este inconveniente surgido en la obra, evitando con ello que el resto de las losas anexas sufran el mismo riesgo .

El alcalde provincial de Piura, Gabriel Madrid Orue , manifestó que estos daños a las defensas exponen al riesgo de inundación a los distritos de Piura y Castilla, por lo que dispuso a su equipo técnico recabar toda la información para denunciar a la empresa Pronte, al margen de las denuncias que pueda realizar el actual gobernador regional.

“Esto es una muestra más que la corrupción le ha hecho un gran a daño a nuestra región, por eso seguiremos levantando nuestra voz para que estos actos no vuelvan a cometerse. Nadie nos callará”, expresó el burgomaestre de Piura.