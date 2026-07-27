El sitio arqueológico Huaca “El Bosque”, ubicado en el distrito de Castilla, provincia y departamento de Piura, fue reconocido por su valor histórico y arqueológico al ser declarado Patrimonio Cultural de la Nación. La disposición fue emitida mediante la Resolución Ministerial N° 000219-2026-VMPCIC/MC del Ministerio de Cultura.

Según se detalla en la norma, el sitio arqueológico cuenta con una extensión de 55,570.06 metros cuadrados, equivalentes a 5.5570 hectáreas, y un perímetro de 1,010.76 metros, ubicado en coordenadas UTM correspondientes a la zona 17 sur del datum WGS84.

La resolución también aprueba el expediente técnico de delimitación del sitio, que incluye la memoria descriptiva, la ficha catastral y el plano perimétrico del inmueble, documentos elaborados y sustentados por la Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble y la Dirección de Catastro y Saneamiento Físico Legal del Ministerio de Cultura.

Asimismo, se encarga a la Dirección de Catastro y Saneamiento Físico Legal la inscripción de la condición de Patrimonio Cultural de la Nación del Sitio Arqueológico Huaca El Bosque en los Registros Públicos y en el Sistema de Información Nacional de los Bienes de Propiedad Estatal – SINABIP, de darse el caso.

También se dispone notificar la presente resolución a la Municipalidad Distrital de Castilla, a la Municipalidad Provincial de Piura y al Gobierno Regional de Piura. El objetivo es que sea considerado dentro de los planes de ordenamiento territorial, así como a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales.