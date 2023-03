La alerta de un posible fenómeno lluvioso de El Niño Costero dado a conocer por la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno “El Niño” debido a un calentamiento del mar durante marzo, ha preocupado a los expertos.

Al respecto, el doctor en Física e investigador del Fenómeno de El Niño y catedrático de la Universidad de Piura, Antonio Mabres Torelló , indicó que, sobre las lluvias que se extenderían entre marzo y abril y eventualmente mayo, poco o nada les queda hacer a las autoridades en nuestra región.

“Para las lluvias de mañana o pasado, o que están próximas, solo les queda tapar bien las válvulas para que no se salga el río y confiar que no sean muy intensas. Se pueden reforzar algunas obras, pero no hay nada más que hacer”, indicó Mabres.

Agregó que “ahorita estamos en una situación de Niño Costero con temperaturas altas en nuestras costas. Según los modelos que hacen los científicos de agencias internacionales para julio o agosto, tendremos ya un Fenómeno ENSO (El Niño-Oscilación del Sur) o Niño global. Aunque no se sabe si va a ser muy fuerte o moderado. Aún no hay capacidad para predecir esto. Pero sí es seguro que va a haber un (fenómeno) Niño”, indicó.

Recalcó que las lluvias intensas y quizás mayores a las de este año, se verían recién el próximo verano (2024). “Lo que sí tenemos que prepararnos bien para el próximo verano, pues es muy probable que haya lluvias. Y si El Niño es muy fuerte, que todavía no se sabe, pero puede ser, el próximo verano serán lluvias muy intensas”.

Pidió a las autoridades preparar a la región con obras de impacto que se puedan ejecutar en corto tiempo, ante un probable fenómeno más fuerte el 2024. “Hay que correr lo mas posible y que el río (Piura), en su fase final, llegue al mar o a la laguna La Niña y tenga un desfogue bueno, para que no suba tanto el nivel (de agua) en Piura. Eso sería la prioridad. Sabemos que los tiempos son cortos, pero hay que ajustarnos”, dijo el especialista.

Dejó un mensaje a los gobernantes. “Deben trabajar coordinadamente entre ellos y con agilidad. Ahora (con esto del fenómeno), hay que buscar soluciones rápidas. No estamos en tiempos de estudios largos y costosos. Lo que les aconsejaría es trabajar juntos y bien asesorados”, enfatizó Mabres a Correo.

Por otro lado, el jefe del Senamhi en Piura, Jorge Carranza , dijo que las lluvias que se presentarán en este mes, se producirán por las calenturas del mar.

“Las lluvias que se van a presentar durante lo que resta de marzo, van a ser influenciadas por las altas temperaturas de las aguas del mar”, dijo.

Añadió que “ahora, con estas temperaturas del agua del mar, la energía está ingresando la humedad hacia la costa. Una vez que esté en niveles mayores, sube hacia la atmósfera y se encuentra con este viento caliente-frío, o caliente con frío que generan las lluvias que se han presentado no solamente en Piura sino en Tambogrande y hasta en el Bajo Piura, inclusive”, indicó.