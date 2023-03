Eran las 11:30 de la noche del miércoles 15 de marzo cuando algunos pobladores de Canchaque empezaron a escuchar un ruido inusual. A medida que pasaban los minutos el estruendo era más fuerte, hasta que lograron darse cuenta que se trataba de un huaico. En esos momentos el terror y la desesperación se apoderaron de los vecinos porque no sabían por dónde iba a pasar, ya que la ciudad está rodeada de cerros. Algunos optaron por gritar y correr hacia el mirador para protegerse, hasta que lo peor pasó. A las 11:45 de la noche el primer huaico arrasó con todo lo que había a su paso en la ciudad de Canchaque.

Emergencia

El resultado fue devastador: dos fallecidos, 300 casas inhabitables, ocho viviendas destruidas y varios heridos de consideración.

El segundo huaico se registró a la 1.50 de la madrugada y lo que hizo fue empeorar la tragedia.

Allí ya se supo que los deslizamientos venían de la parte alta conocida como Las Minas y recorrieron por la quebrada El Limón, en el sector Mishahuaca-La Esperanza. El huaico se produjo por el deslizamiento de los depósitos de material excedente que dejó el Consorcio Vial Piura, quien ejecutó la obra de construcción de la carretera Canchaque-Huancabamba.

Durante este desastre, Edwin Quispe Cruz (16) y Deiby Facundo Huamán (33) fueron reportados como desaparecidos.

Hasta el cierre de la edición, solo el cadáver de Edwin Quispe fue hallado.

Huaico arrasó con todo a su paso.

El jefe de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Canchaque, Delver Cornejo Santos, informó que los mismos pobladores rescataron a cinco personas, entre las que figuran Ana María García Peña (26 años), que resultó con heridas múltiples en la cara y descarte de fractura de hueso nasal; Sergio Facundo Huancas (67), con herida contusa cortante en la cabeza; Natividad Mijahuanca Labán (29), gestante de 24 semanas; S. T. F. (9), con TEC moderado, heridas múltiples en la cabeza y pie izquierdo y policontuso; y la menor J. N. V. H (12), con heridas múltiples en miembros inferiores.

Las víctimas fueron trasladas en un primer momento al centro de salud de Canchaque, donde recibieron atención médica (primeros auxilios) y luego fueron trasladados hasta el centro de salud de San Miguel de El Faique.

Asimismo, el desastre dejó a 300 personas afectadas cuyas viviendas han quedado inhabitables por estar en riesgo, 8 viviendas destruidas y varios puentes en igual condición. Las personas afectadas y damnificadas fueron evacuadas a San Miguel de El Faique y Palambla, en albergues temporales.

“La situación aquí en Canchaque sigue siendo crítica. Lamentablemente no hemos podido encontrar a la chica de 33 años. Desplegamos personal en diferentes puntos de la quebrada de donde ha discurrido el huaico, pero no nos dejan, baja la tierra cada cinco minutos. La gente de todo Canchaque ha salido de sus casas para ponerse a buen recaudo”, dijo Cornejo Santos. Un tercer huaico de gran magnitud se registró cerca de las 8 de la mañana de ayer.

Puente aéreo

Un helicóptero hizo su arribo en el sector La Paccha, a 10 minutos de Palambla - Canchaque (Huanbabamba) para trasladar a otros heridos a la ciudad de Piura. Según se informó, son 22 personas que han sido trasladadas a través del puente aéreo desde La Paccha–Palambla; 6 personas afectadas directamente por el huaico, 5 enfermos de gravedad, 2 embarazadas, 3 personas mayores de 85 años, entre otros.

Las personas trasladadas arribaron a Piura en dos vuelos humanitarios a las 2:30 de la tarde de ayer, con un equipo de médicos del SAMU, quienes se trasladaron en ambulancias hasta el hospital Santa Rosa y otros nosocomios, dependiendo de la gravedad o estado en que se encontraba el paciente.

Piden ayuda

“Le pido a mis amigos que me ayuden a buscar el cuerpo (Deiby Facundo Huamán) porque viva ya no la vamos a encontrar. Que me ayuden a buscar su cuerpecito, a no ser que se lo haya llevado la creciente”, dijo su tío, quien la busca desesperadamente.

El padre de Edwin Quispe Cruz (16) llora la muerte de su hijo, quien precisó que lo buscó en los centros de salud y albergues pero no lo encontraba. La tarde de ayer, a Floro Quispe le avisaron que el cuerpo de su hijo estaba en el sector conocido como Palo Blanco.

Un milagro

En plena lluvia, una esperanza de vida, Rosa Chanta Huancas de 37 años dio a luz a un varoncito en el centro de salud de San Miguel de El Faique, quien fue atendido por el equipo de salud Clas Higuerón. El menor será llamado Gerard MBappé.

Ayuda humanitaria

El GORE trasladó a la zona afectada un aproximado de 1 tonelada ½ de bienes de ayuda humanitaria, que consiste en planchas de calamina, triplay, bobinas de plástico, listones de madera, clavos, bienes de abrigo, kits de utensilios de cocina y herramientas como barretas, hachas, machetes, picos, carretillas y lampas. Además, 200 kits de víveres del Programa de Apoyo Social (PAS), que consiste en arroz, azúcar, fideo, leche, galletas, papel higiénico, agua mineral.