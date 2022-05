En los últimos días y meses, se han dado a conocer diversos casos de altos funcionarios cuyas tesis de posgrado registran plagios, una práctica antiética considerada como grave por el Código Nacional de Integridad Científica del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec). Y esta semana se reveló que más del 50% de la tesis del presidente de la República, Pedro Castillo y su esposa, tendría plagio.

En la actualidad, todas las universidades peruanas licenciadas por SUNEDU cuentan con normativas antiplagio.

¿Cuáles son los estándares de algunas de las universidades que lideran el Ranking de Excelencia de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) para evitar casos de plagio en sus tesis?

Universidad Peruana Cayetano Heredia

Establece en sus Normas y procedimientos para la elaboración, desarrollo, presentación, evaluación y publicación de trabajos de investigación y tesis que todo trabajo de investigación presentado en la universidad sea sometido a un software de detección de similitudes, en este caso Turnitin.

“Si alguno de ellos cuenta con un porcentaje de similitud de ≥25%, es devuelto a los investigadores para realizar las correcciones correspondientes. En caso de que el porcentaje de similitud sea menor al 25%, se hace una evaluación cualitativa donde se analiza el contenido y se toma en cuenta los siguientes aspectos: palabras y frases comunes, pasajes parafraseados y la citación”, señala el reglamento.

Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Según su Procedimiento de evaluación de originalidad de la investigación, también requiere el uso de un software que determine el grado de similitudes.

“La Universidad considera como original una tesis y otros documentos que sustenta un grado o un título si este presenta un máximo de 10% de similitudes con textos de otros autores, según el reporte automatizado de similitudes del programa informático adoptado por la universidad”, detalla el centro de estudios.

En los casos en que el documento supere el 10%, este es observado y devuelto al autor o autores para su corrección. De subsanarse las observaciones, no podrá ser sustentado ante un jurado.

Universidad Científica del Sur

Por su parte, los trabajos de investigación deben ser evaluados por un software antiplagio (Turnitin), señala su Manual de normas y procedimientos de los trabajos de investigación para la obtención de grados académicos y títulos profesionales.

Si el documento presenta un porcentaje de similitud menor al 10%, es registrado, en caso sea un proyecto de tesis. El mismo porcentaje es aplicado a las tesis ya finalizadas. Si el porcentaje excede el 10%, entonces el documento debe ser evaluado y no puede sustentarse el trabajo ante un jurado. “Para el caso de informes finales de tesis, un porcentaje de similaridad mayor al 30% implica la anulación del acta de sustentación y el envío del caso al Comité de Integridad Científica (CIC). Un porcentaje de similaridad de entre 10% y 30% implica su no registro en el repositorio y la evaluación del pase o no al CIC por parte del Director Académico de Carrera”.

Universidad del Pacífico

Somete la investigación a un programa informático para establecer las similitudes con otros documentos.

“La Universidad considera como original un documento cuyo porcentaje de similitud sea como máximo de 20%”, detalla su Política para el uso de la herramienta Turnitin en la revisión de los trabajos de investigación o tesis para optar por el grado de bachiller, título profesional o grado de magíster.

Cabe precisar que, más allá del límite establecido por cada institución, todas sus normativas especifican que se realiza una evaluación cualitativa a cargo del personal de la universidad, a modo de segundo filtro, con el objetivo de verificar que no exista plagio en los proyectos de investigación y documentos que suben a sus repositorios institucionales.

Aquellos documentos que superan el porcentaje límite no son aceptados para ser sustentados ni para subirse al repositorio institucional, por lo cual los tesistas no podrían obtener el grado académico ni título universitario.

Además, se establece que, en caso de plagio, la responsabilidad es compartida entre los tesistas y sus asesores. Y explicitan potenciales sanciones para los involucrados.

En base a lo revisado, en ninguna de estas universidades hubiese sido posible que los ministros y el presidente, a quienes se les ha detectado más del 40% de similitud por Turnitin, obtengan el grado académico que hoy ostentan.

