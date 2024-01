Durante la sesión de la Comisión Especial Multipartidaria de Monitoreo, Fiscalización y Control del Programa Hambre Cero, presidida por la congresista Hilda Portero López (Acción Popular), los parlamentarios plantearon que la leche que distribuye el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma sea comprada de forma directa y no a través de terceros o proveedores.

En su participación, el congresista Miguel Ciccia (Renovación Popular) sostuvo que le preocupa que el programa del Ministerio del Desarrollo e Inclusión Social (Midis) tenga siempre problema con los proveedores, que demoran en la entrega de productos para los niños y venda la leche a un costo mayor que el fabricante. Por ello, consideró que la compra debería ser directa.

“Esto beneficiaría a los niños desde los 6 años, porque tenemos que combatir la anemia y tenemos que tener hombres peruanos de futuro con mucha fuerza (…) espero que los programas traten de comprar de forma directa al productor, es querer llegar a un producto con menor costo y distribuir a mayores beneficiados”, acotó.

A su turno, la congresista Portero señaló que es momento de acabar con la tercerización y realizar la compra directa a la industria y consideró que debería existir un puente directo entre los productores y empresas con el Midis.

“Al no comprar a terceros, se garantiza que haya una mejor producción, calidad y no se deja parada a la persona que lo necesita”, sostuvo.

La legisladora destacó que exista voluntad de parte de los funcionarios de Qali Warma y de la empresa Gloria en tener un nexo para que las compras se realicen de forma directa.

En otro momento, lamentó que el Estado no llegue a lugares donde muchos niños y adultos mayores no tengan acceso a los programas sociales. Aseguró que ha tocado las puertas del Midis, pero no ha tenido respuesta y que espera que dicha situación cambie.

En la sesión también estuvo presente Jessica Cecilia Niño de Guzmán Esaine, viceministra de Prestaciones Sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), quien saludó que el Congreso realice reuniones que contribuyan en la mejora de los programas sociales.