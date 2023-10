El hampa tiene bien ‘estudiada’ a la Policía en La Libertad y es por ello que aprovecha las horas y días en donde las fuerzas del orden baja la intensidad del patrullaje para perpetrar sus homicidios.

Ayer, durante la reunión del Comité Regional de Seguridad Ciudadana de La Libertad, el jefe de la División de Investigación Criminal (Divincri) de la Policía, coronel PNP Javier Méndez, reveló que la mayoría de crímenes que se perpetran en este departamento se comete entre el mediodía y las primeras horas de la noche.

Según las cifras que maneja la Policía, hasta el 26 de octubre ocurrieron 252 asesinatos. De ellos, 52 se registraron entre las 6:00 p.m. y las 8:59 p.m. El segundo horario ‘preferido’ por las organizaciones criminales para asesinar es de 12:00 p.m. a 2:59 p.m. Entre esas horas ocurrieron 44 defunciones a balazos.

Además, entre las 9:00 p.m. y las 11:59 p.m. mataron a 43 personas, mientras que entre las 3:00 p.m. y las 5:59 p.m. a 31. Asimismo, de 12:00 a.m. a 2:59 a.m. hubo 27 víctimas mortales. La misma cantidad de defunciones ocurrió entre las 9:00 a.m. y las 11:59 a.m.

Completan la lista los decesos dados entre las 3:00 a.m. y las 5:59 a.m. (18 muertes), y los que se dieron entre las 6:00 a.m. y las 8:59 a.m. (10 defunciones).

“Entre las 12 y 14 horas (12:00 p.m. y 2:00 p.m.) es en donde se han registrado más homicidios. Al parecer, es un horario muy pasivo en donde a veces las autoridades, la policía, un poquito que baja su intensidad en lo que es su presencia”, afirmó Méndez.

También detalló que la mayoría de asesinatos perpetrados este año ocurrieron los domingos: 59. Los otros días en donde más ataques mortales hubo son los sábados y lunes, que registran 41 homicidios cada uno.

La lista la completan los jueves (32 muertes), viernes (31), martes (25) y miércoles (23).

“Los domingos son en donde la Policía, supuestamente, flexibiliza su accionar relacionado a la prevención; pero ahora, entre los días sábados y domingos, la Policía en vez de flexibilizar ha dispuesto que se intensifiquen (los operativos y patrullajes)”, acotó.

El jefe de la Divincri también mencionó que el incremento de hechos criminales esos días “se da porque tenemos fiestas sociales y reuniones en la vía pública”.

Según el oficial, en lo que va de 2023 se reportaron 252 homicidios, cifra muy superior a las registradas durante todo el 2021 y el 2022, en donde ocurrieron 189 y 239 asesinatos, respectivamente.

Tras la exposición, el gobernador César Acuña indicó que se convocará al jefe de la Tercera Macro Región Policial, coronel PNP Francisco Vargas, para que informe el trabajo que realizan los 250 efectivos de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes) que llegaron a la región para combatir al crimen organizado.

Además, los comisarios de La Esperanza, El Porvenir y Florencia de Mora deberán informar el trabajo que realizan, pues la delincuencia está focalizada en estos distritos.