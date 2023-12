La Prefecta Regional de La Libertad, Carolina Velasco Nalvarte, apunta contra jefe de la División de Investigación Criminal, Javier Méndez, y jefe de Región Policial, Walter Gurreonero. Asegura que fueron el “hazmerreír” tras autorizar concierto a Arturo Fernández Bazán, en la Plaza de Armas de Trujillo.

“Todas las autoridades pueden dialogar, pero lo que no puede hacer es entrometerse en las funciones de otra institución y en este caso nos competía a nosotros. Nosotros solicitamos el apoyo policial para la intervención. La Policía no estaba dirigiendo el operativo, sino la Prefectura junto con la Fiscalía de Prevención del Delito, que dicho sea de paso levantó su acta con la cantidad de efectivos policiales y los cuales, como todos habían visto, había efectivos Dinoes y posteriormente fueron desplazados, por orden de quién, eso ya lo averiguará Inspectoría. El día de ayer, pese a toda situación de poner el orden público y de imponer el principio de autoridad, la Policía ha sido el hazmerreír con la población, porque han permitido el ingreso al escenario de un espectáculo que estaba ya suspendido”, indicó.

También advirtió que sufrió lesiones y denunciará al alcalde de Trujillo, Arturo Fernández, y pide proceso contra oficiales ante Inspectoría.

“Ayer terminando la diligencia me constituí a la comisaría de Ayacucho y he puesto mi denuncia por resistencia y desobediencia a la autoridad. Cuando estaba el señor Arturo Fernández subiendo al estrado, estaba en llamada con la Fiscal Penal de Turno, la doctora Mónica Requejo, que estaba recibiendo mi denuncia. Pasaré por el médico legista, porque tengo lesionado el brazo, producto de los empujones. A pesar que se le decía al señor Arturo Fernández que no puede subir, porque el evento está suspendido. Él igual, con su personal que funge de seguridad han irrumpido, nos han lesionado, nos han golpeado a la subprefecta provincial y distrital que me han acompañado. Todo ha sido en presencia de la Policía, del coronel Gurreonero y otro oficial que estaba en la escalera. Han permitido que nos agredan”, señaló.

Como se conoce, el alcalde de Trujillo, Arturo Fernández, y su personal de Defensa Civil instalaron un escenario para realizar un concierto por los 203 años de la Independencia de Trujillo, a pesar de que la Prefectura Regional de La Libertad no les dio garantías para el evento, se desarrolló con normalidad.