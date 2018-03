Presidente de Osiptel aclara si usuarios podrán pedir devolución de dinero por decodificadores (VIDEO)

Síguenos en Facebook y YouTube

El presidente del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) aclaró una duda que rondaba entre los suscriptores de televisión por paga: ¿los usuarios con contratos antiguos pueden pedir la devolución de su dinero?

Como se recuerda, este organismo dispuso hace poco la eliminación de la venta o alquiler de los decodificadores. Cuando la norma entre en vigencia, el servicio de cable incluirá uno de estos aparatos en cada punto contratado sin que el costo de los mismos deba ser asumido por los consumidores.

Rafael Muente, titular de Osiptel, hizo una distinción entre quienes mantienen contratos antiguos (anteriores a la aprobación de la norma): la compra venta y el alquiler. En el primer caso, indica que su institución no puede ordenar devolución de dinero.

Contratos de venta

"Cuando ya te vendieron el decodificador, eso es jurídicamente hablando un contrato perfeccionado y que no se puede retrotraer. Las normas no pueden aplicarse retroactivamente y ya el propietario del decodificador es el usuario. En ese caso, no podemos nosotros disponer una devolución [de dinero] ni podemos decir nada", aseguró durante entrevista con Radio Capital.

"En ese caso, la modalidad que se ha utilizado es 'yo te transfiero eso. Es más: si se malogra, es tu problema, ya no es el decodificador de la compañía'- Justamente la prohibición de que exista la venta es para evitar esta situación que consideramos efectivamente abusiva", explicó.

En ese sentido, dijo que la nueva norma dispone que los clientes puede terminar sus contratos por venta de decodificador en cualquier momento y sin que deban pagar alguna penalidad.

Contratos de alquiler

En el caso de los antiguos contratos por alquiler, Muente dijo que las empresas deberán adecuar sus contratos a las nuevas disposiciones. Hizo énfasis en que los proveedores del servicio no pueden quitar los decodificadores a los clientes en ningún caso.

"Va a haber un plazo de 30 días para que las empresas cambien ese contrato. O sea, el contrato de alquiler va a morir a los 60 días de emitida la norma", explicó.

Intentaba combatir piratería

Por último, el presidente de Osiptel subrayó que los decodificadores aparecieron en el mercado del cable para combatir la piratería, como ocurre en todo el mundo. Explicó que este sobrecosto finalmente fue asumido por los clientes.

"Si el fin del decodificador era combatir la piratería, ese costo debió ser asumido por las empresas. Pero como se sabe en la lógica económica, si las empresas asumen un costo, finalmente será trasladado al consumidor", dijo para Radio Capital.