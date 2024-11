La Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción pidió este lunes 18 de noviembre, iniciar las diligencias preliminares tras el hallazgo de conservas de pollo con hongos del programa Qali Warma.

Esto debido al reportaje de Cuarto Poder donde denuncian que se habría encontrado las conservas de pollo de la marca “DelSol” con hongos, estas entregadas por el programa Qali Warma.

De esta manera, la Procuraduría Anticorrupción, solicitó la constatación e incautación de las latas de conserva; constituyéndose junto a la fiscalía a la Institución Educativa N° 432-116 Acuchimay, del nivel inicial del Distrito de Carmen Alto.

Finalmente, aseguran que reiteran “su compromiso con la defensa de los derechos e intereses del Estado en toda instancia pública en la que sea competente”.

Qali Warma: Revelan que no solo entregaron carne de caballo sino conservas en mal estado

Un testigo reveló que no solo se habría entregado carne de caballo, Qali Warma también distribuyó a los niños de escasos recursos latas de pollo, mollejas y otras conservas de la marca “Don Simón” que estarían en pésimas condiciones sanitarias.

Según el dominical “Cuarto Poder” un documento oficial señala que Qali Warma advirtió a 20 regiones no distribuir las conservas ‘Don Simón’, pero estas siguieron circulando en colegios y ganando contratos y adendas.

El programa dio cuenta que en lo que va del 2024, la empresa Frigoinca, que produce conservas de pollo, carne y cerdo bajo la marca ‘Don Simón’, logró cerca de 100 millones de soles en contratos y adendas en las regiones de Áncash, Ayacucho, Ica y Madre de Dios, en consorcio con otras empresas del rubro.

“Cuarto Poder” subrayó que la bonanza para dicha empresa llegó cuando Dina Boluarte era ministra de Desarrollo e Inclusión Social, y Julio Demartini era viceministro. Además, en esa época el director de Qali Warma era el ahora vocero presidencial, Fredy Hinojosa, aunque el último niega cualquier vinculación.

Testimonio

Noemí Alvarado extrabajadora de la empresa Frigoinca, propiedad de Nilo Burga, que produce la marca ‘Don Simón’, reveló a dicho programa periodístico más detalles de cómo el empresario habría jugado con la salud de cientos de estudiantes del programa Qali Warma, entregando alimentos no para el consumo humano.

La extrabajadora indicó que se habría encontrado dentro de las latas de conservas carne de pollo y menudencias con heces de roedores.

“Me llamó la señora Ruth, del nivel de secundaria; menciona que en una conserva de pollo, mientras cocinaban, encontraron algo negro, similar a heces, posiblemente de rata, adherido ahí. Comentó, además, que algunos padres llevaron estas conservas a sus casas”, contó.

Además, esas conservas no cumplían tampoco con el peso reglamentario del contenido de las latas. La extrabajadora de Frigoinca posee pruebas.

“Cuando había un producto que decía no liberación, no distribución, no consumo, ellos mandaban a recoger ese producto, lo llevaban a Pacanga. Le borraban la fecha y lo volvían a codificar y lo hacían otro lote”, refirió.

El dominical dio cuenta de un documento oficial que demuestra que desde el 3 de mayo pasado, Qali Warma ya sabía que la marca Don Simón tenía producto en mal estado. El memorándum fue distribuido a los jefes de las unidades territoriales de Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima Metropolitana, Lima Provincias, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Amazonas, Tumbes y Ucayali.

Sin embargo, ‘Don Simón’ siguió circulando por los colegios del país y consiguiendo millonarios contratos en el Estado.

A decir de Noemí Alvarado, Nilo Burga -dueño de la empresa Frigoinca- daba las órdenes y su hijo, Michael Burga Farro, ocupaba el segundo puesto en el mando. “Michael era mi jefe directo; él solo seguía las instrucciones de su papá. A veces discutía con él y le decía: no, puede haber niños que se intoxiquen o que les caiga mal. Pero su padre respondía: ¿a ti qué te importa? ¿Acaso es tu hijo?”, relató.

TE PUEDE INTERESAR