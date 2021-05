Un consejero regional de la provincia de San Román, en la región Puno, identificado como Isidro Pacohuanaco Pacco, se convirtió en el segundo funcionario público en recibir “chicotazos” por parte de un dirigente de la ciudad de Juliaca. El motivo fue la ausencia del gobernador regional, Agustín Luque, quien fue convocado a una asamblea donde se iban a exponer los problemas de la población.

Esto ocurrió el último miércoles donde un dirigente no dudó en propinarle correazos al consejero debido a que el gobernador regional quien fue citado no acudió a la asamblea, generando el fastidio y malestar de los presentes.

La autoridad regional postergó su visita para el próximo martes de 11 de mayo, pero esto fue considerado como un desaire por los lugareños, según informó el portal Puno Noticias.

Este castigo se dio durante una reunión ordinaria realizada por los dirigentes la cual se llevó a cabo en los exteriores del estadio Guillermo Briceño donde se abordaron diversos temas de interés de los pobladores.

Tras recibir el castigo, el consejero sostuvo que todo esto viene siendo provocado por el gobernador quien también en la próxima reunión debería recibir el “chicotazo” debido a la indignación de los ciudadanos ante la problemática que los aqueja.

“Como consejero quiero solidarizarme con los hermanos dirigentes porque la indignación del pueblo es esta. Yo recibo el chicotazo a nombre del incapaz gobernador Agustín Luque. Yo me presento a la población, no me estoy escapando como usted”, expresó Pacohuanaco según se puede observar en un video publicado en las redes sociales del portal Puno Noticias.

Al final de la reunión los dirigentes acordaron admitir el documento presentado por el gobernador quien fija como fecha de su presencia en Juliaca para el martes 11 de mayo.

