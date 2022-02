Esta mañana, un numeroso grupo de proveedores de diversas regiones del país llegaron hasta los exteriores del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), en San Isidro, para protestar y expresar su rechazo con el cese de algunos contratos firmados este año con el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma. El sector se pronunció al respecto y garantizó el servicio alimenticio para el año escolar.

Fredy Hinojosa, director ejecutivo de Qali Warma, aseguró la prestación del servicio alimentario para más de cuatro millones de escolares del país durante el año lectivo 2022.

“La alimentación de nuestros escolares está totalmente garantizada desde el el primer día de clases. El programa ya tiene los contratos respectivamente suscritos con diferentes proveedores a nivel nacional cumpliendo estrictamente la normatividad”, refirió en diálogo con Canal N.

Explicó que la protesta se trata de ocho empresas proveedoras que presentaron “documentos falsos” en el proceso de contrato que se inició en octubre del año pasado.

Las empresas cuyos contratos hayan sido resueltos no podrán participar en los sucesivos procesos de compra del programa. Asimismo, se dio cuenta de que estos casos ya fueron trasladados a las procuradurías de los ministros de la Producción y el Midis.

“El tema de fondo es que estos empresarios en el 2021, entre todos los documentos que acompañan a los alimentos, han adjuntado documentos falsos. Han sido notificados por Inacal por cuanto el supuesto laboratorio emisor de estos documentos ha señalado que se tratan de documentos falsos. Eso acarrea la disolución del contrato y el impedimento para contratar con Qali Warma”, dijo.

“Desde ningún punto de vista con estos proveedores pone en riesgo la alimentación de más de 4 millones de niños y niñas de todo el país. Lo que avisamos es que continuaremos con este proceso de verificación de documentos, y de existir alguna situación irregular actuaremos con el mismo rigor jurídico ya que no vamos a tolerar presentación de documentos falsos”, agregó.

Hinojosa Angulo consideró que esta protesta responde a un “interés económico” por parte de estas ocho empresas involucradas en el cese de contratos. “Ese es el tema de fondo, no se pretenda confundir a la opinión pública”, manifestó. el funcionario

La protesta

Los manifestantes señalaron que esta decisión afectaría la entrega de alimentos nutritivos y de calidad para la atención de estudiantes de instituciones educativas públicas durante el año escolar 2022, el cual está programado el retorno a clases presenciales.

“El programa está tomando decisiones absurdas considerando que las clases están a punto de comenzar presencialmente. El Ministerio de Educación promueve que los niños vayan al colegio, pero Qali Warma rompen los contratos que hacen que esos niños tengan alimentos. Niños que tienen muchas necesidades”, señaló el representante de los manifestantes.

Indicó a Canal N que las afectadas son al menos 40 empresas de diversas regiones, entre las que figuran: Áncash, Arequipa, Puno, Moquegua, Huánuco, Apurímac, Junín Cajamarca, Lambayeque, Amazonas, entre otras.

“Lo más extraño del asunto es que son por hechos que ocurrieron en el 2021 y que ellos mismos han supervisado que todo estuvo normal. Hubo un problema de supervisión porque ellos no supervisaron que una entidad llamada Inacal, que también es del Estado, no haga su trabajo como corresponde. Si hay un problema entre dos entidades del Estado se resuelve en el mismo Estado, pero no pueden echarle la culpa a un privado y le digan ‘tú tienes que hacerte responsable económicamente de eso”, dijo.