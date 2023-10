La Gerencia Regional de Salud de Arequipa informó que quince personas en la ciudad son monitoreadas por especialistas debido a que tuvieron contacto con la paciente diagnosticada con rabia humana, producto de la mordedura de un perro callejero.

En conferencia de prensa, los representantes de la gerencia regional y el jefe de zoonosis, Carlos González, dieron más información a la prensa sobre este caso que ha conmocionado a la región y cuáles son las acciones que se están empleando.

Por ejemplo, se ha podido identificar a las personas que tuvieron contacto con la paciente con el virus debido al cerco epidemiológico que se aplicó, así también un equipo técnico de la Gerencia Regional de Salud y del centro de salud de Chiguata, en coordinación con el gobierno local, están pasando casa por casa de este sector para aplicar las vacunas a los canes.

La recomendación para estos vecinos y la población en general es que si han sido mordidas por un perro, deben acudir al establecimiento de salud más cercano, para recibir la atención y tratamiento que amerite.

Gonzáles explicó que la importancia de acudir a un centro de salud tras la mordedura se debe a que a través de la herida ingresa el virus al cuerpo y alcanza las raíces nerviosas y comienza a ascender hasta el sistema nervioso central, como es el cerebro y la medula espinal.

Precisó que, las personas mordidas por un can no deben fiarse si no sienten los síntomas en los primeros días, ya que, según estudios, de 30 a 90 días recién se tendrán las primeras molestias.

Ante una mordedura, la vacunación es inmediata. La rabia es una enfermedad mortal, no hay tiempo. Se advirtió que si un paciente, sobrevive a todo el proceso de sanación, quedará con una gran afectación al sistema nervioso.

Cabe precisar que todos los establecimientos de salud del Estado tienen las vacunas antirrábicas y deben reportar el caso a la Gerencia Regional de Salud de Arequipa.

