El director del hospital Honorio Delgado Espinoza, Alexis Urday, informó que el estado de salud de la paciente de 54 años diagnosticada con rabia humana, provocada por la mordedura de un perro callejero, se ha complicado en las últimas horas.

“La paciente ha tenido mayor compromiso respiratorio y neurológico. Es por eso que se ha decidido ingresar la Unidad de Cuidados Intensivos, donde la pacientes está con ventilación mecánica”, refirió.

Insuficiencia respiratoria aguda y el deterioro de su estado de conciencia fueron los motivos de su intubación, explicó el médico. La rabia es una enfermedad mortal, por lo que se teme que en los próximos días la salud de la paciente empeore, dependerá del estado inmunológico de la paciente.

Un equipo especial llega hoy del Ministerio de Salud desde Lima para dar seguimiento a las personas que hayan tenido contacto con la paciente. Desde la gerencia regional de salud se viene trabajando con un cerco epidemiológico a 500 metros del rango de la vivienda de la mujer, con el fin de descartar posibles infecciones.

El médico también informó que se está haciendo la vacunación antirrábica a todos los canes de Chiguata. “La rabia canina está en varios distritos y vemos que es porque hay muchos perros en las calles. La rabia en una zona de Arequipa se tiene que hacer el lavado de la herida y buscar ayuda en un centro de salud”, recomendó el especialista.

¿CUÁNDO SE DETECTÓ ESTE CASO?

Como dio a conocer Correo, el último viernes 12 de octubre, una mujer de 54 años de edad procedente del centro de salud de Miguel Grau ingresó de emergencia al nosocomio, debido a que presentaba malestares como adormecimiento y pérdida de fuerza en las manos, irritabilidad ante el agua y corrientes de aire.

La mujer fue mordida por un perro desconocido en la mano izquierda el pasado 15 en el distrito de Chiguata, sin embargo, la paciente no le dió la atención necesaria y no acudió al centro de salud para recibir la vacuna antirrábica. El informe sanitario señala que el 8 de octubre la mujer tenía adormecimiento en las manos, ante esto, acude al centro de salud de Miguel Grau, pero las molestías no terminaron, pese a los medicamentos otorgados.