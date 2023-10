El director del hospital Honorio Delgado Espinoza, Alexis Urday, confirmó el caso de una paciente diagnosticada con rabia humana provocada por la mordedura de un perro en la ciudad. El último caso fue en el 2015, pero habia sido referido de otra región.

Según la autoridad sanitaria, el último viernes 12 de octubre, una mujer de 54 años de edad procedente del centro de salud de Miguel Grau ingresó de emergencia al nosocomio, debido a que presentaba malestares como adormecimiento y pérdida de fuerza en las manos, irritabilidad ante el agua y corrientes de aire.

Comunicado de la gerencia de Salud de Arequipa. (Foto: Captura)

De acuerdo a Alexis Urday, la mujer fue mordida por un perro desconocido en la mano izquierda el pasado 15 en el distrito de Chiguata, sin embargo, la paciente no le dió la atención necesaria y no acudió al centro de salud para recibir la vacuna antirrábica. El informe sanitario señala que el 8 de octubre la mujer tenía adormecimiento en las manos, ante esto, acude al centro de salud de Miguel Grau, pero las molestías no terminaron, pese a los medicamentos otorgados.

Es así, que el 12 de octubre ingresó de emergencia al hospital Honorio Delgado Espinoza.

El galeno explicó que, tras los síntomas que presentaba la paciente, se procedió a realizar una prueba PCR que fue referida al Instituto Nacional de Salud (INS) y el último sábado confirmaron que se trata de rabia humana provocada por la mordedura de un perro.

Según la primera autoridad del nosocomio, para la atención de la mujer se procedió a aislarla en una habitación, esto para evitar que se exponga ante la luz solar y las corrientes de aire, tal como indica el manejo clínico de la enfermedad.

No descartó que la mujer requiera una cama de cuidados intensivos para mejorar su salud. Alexis Urday manifestó que el virus de la rabia canina en el cuerpo humano afecta directamente el sistema nervioso central y esto puede provocar complicaciones severas, entre ellas, perder la movilidad del cuerpo y en el peor de los casos la muerte.