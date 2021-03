En reacción a los comentarios que ha difundido el candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, en contra de Mónica Delta, las periodistas Mabel Huertas, Rosana Cueva, Patricia del Río y Cecilia Valenzuela han respondido para cuestionar una actitud que han calificado como “acoso”.

Cabe recordar que, desde que puso en duda su participación en el debate presidencial del JNE, López Aliaga ha señalado como uno de sus motivos que Mónica Delta sea una de las moderadoras del evento, luego que esta lo entrevistara para el canal Latina y luego reseñara dicho evento en una columna publicada en un diario local.

“¿Cómo la señora Delta va a dirigir el debate presidencial? [Ella] me saca una columna donde me difama. O el señor Tenorio, quien ha sido empleado, [ha estado] en la planilla de Odebrecht, ¿cómo va a dirigir un debate?”, señaló el viernes 26 de marzo.

Los ataques contra la periodista siguieron este martes, luego del primer día del debate presidencial del JNE, cuando sin sustento alguno López Aliaga responsabilizó a Delta de las críticas que tuvieron en su contra varios de los candidatos presidenciales que participaron en dicho evento.

“La moderadora (Mónica Delta) es parte de la mermelada, la mermelada del Perú. Esa señora vive de los impuestos que tú pagas, que pagamos todos los peruanos. Ha sido una fan de Vizcarra, tiene un montón de fotos amorosas con Vizcarra”, dijo en un programa emitido por Facebook.

Esto generó la reacción de periodistas que, según citó Perú21, no dudaron en calificar la actitud del candidato presidencial como un “acoso”.

“Imagino que a ningún candidato le gusta que lo pongan en evidencia. Que un candidato se vuelva un acosador contra una periodista que solo ha hecho su trabajo es la peor de las señales de alerta [...] pareciera que la libertad de expresión no está dentro de sus intereses primarios”, sostuvo Patricia del Río, conductora de RPP.

“Es un tema de país y hay que dejar claras las posiciones que queremos de la campaña electoral y qué queremos para nuestro país. Queremos desterrar los insultos, la agresividad, el lenguaje violento y, sobre todo, en tiempos campaña queremos propuestas, no insultos; las formas tienen que ser civilizadas”, manifestó, a su turno, Rosana Cueva, directora y conductora del programa Panorama.

Mabel Huertas, periodista de RPP, también criticó a Rafael López Aliaga y señaló que la exigencia de respeto no se debe limitar solo al gremio de periodistas.

“Los moderadores han sido elegidos por consenso. Luego surge una entrevista en ola que Mónica hace el trabajo de siempre: hacer preguntas correctas que muchas veces son incómodas, no le ha gustado. Entiendo que los candidatos se sientan incómodos, se enojen, pero de ahí a pasar a la violencia verbal hay un abismo muy grande [...] Todas exigimos respeto, sea política, ama de casa, periodista, una muchacha violentada sexualmente, sobre todo de quien pretende ser presidente. Si una persona no sabe controlar sus emociones, no tiene filtros y dice lo que piensa y coloca adjetivos y difama a una mujer siendo candidato, me pregunto cómo será de presidente”, comentó.

“Las personas que son capaces de decir mentiras sin que se les mueva un músculo de la cara, las personas que son capaces de difamar, de calumniar, de mentir, simplemente por encono, por venganza; son personas autoritarias y abusivas. Nada bueno se puede construir alrededor de la mentira, del abuso y del autoritarismo. Tengámoslo muy presente porque están en juego no solo la libertad de expresión y de información; está en juego la democracia”, dijo a la vez la directora del diario Perú21, Cecilia Valenzuela.

