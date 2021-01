Esta pandemia no solo se caracteriza por la incertidumbre que trae consigo, sino por el impacto que ha causado en niños y niñas. Los miedos naturales de los pequeños hoy se traducen en interrogantes sobre lo que la COVID-19 puede hacer sobre quienes más quieren; sin dejar de lado las nuevas situaciones y escenarios que se viven hoy en casa.

Poniendo el ojo en esta realidad se crearon dos cuentos y canciones dirigidos a los más pequeños de la casa bajo el nombre “El miedo más miedo de todos” y “Manos de colores”, donde de una manera lúdica Save the Children recrea historias; en el marco del proyecto “Prevención en nuestras manos: Familias saludables y protegidas”; a cargo de Roxana Pingo, coordinadora del proyecto, explorando los miedos en torno a la pandemia y reconociendo los perjuicios de género instaurados en el seno del hogar.

En estos tiempos, el miedo es muy grande y no se ha visibilizado en un sector de la población que son los niños y niñas…

Sí efectivamente, nosotros hicimos una encuesta que se llamó “Protegiendo a una generación” y nos reveló, por ejemplo, que casi el 22% manifestó que algún niño o niña, o adolescente había sufrido de violencia física o emocional desde el comienzo de la pandemia. Nos reveló que con la pérdida de los ingresos y el cierre de las escuelas el tema de la violencia se había incrementado. Y por parte de los dirigentes del proyecto “Prevención en Nuestras Manos”, que ejecutamos en Piura, Ancón y Santa Rosa, recogimos casos de niños muy tristes, sus temores eran que sus familiares enfermen y todo el impacto de la realidad, con noticias sobre cuántos muertos habían, para ellos todo era muerte.

Definitivamente el miedo más grande entre los niños es el nuevo coronavirus y todas las consecuencias que trae…

Exactamente, algunos también tenían miedo de no volver al colegio, o que sus padres no les permitan regresar. Y es real ya que muchos padres, hasta que no encuentren una cura o vacuna, prefieren que sus hijos no vuelvan a las clases.

Y por qué traducir este trabajo en cuentos y canciones, ¿cómo se puede atrapar a un niño a través de una historia?

En el cuento “El miedo más miedo de todos”, con “Camila” como protagonista, nos ofrece una historia que empatiza con varios niños. Tú les preguntabas qué miedo tenían… y era a que el papá se enferme o la mamá. Entonces, ¿cómo ayudar al niño a procesar esas emociones?, ¿cómo ayudarlo a enfrentar el miedo y empezar a vivir con este contexto que toca pasar? Remarcar con una historia que todo se puede lograr con amor, comprensión y que como familia podemos salir adelante.

¿El trabajo para ustedes se ha acrecentado durante la pandemia?

Sí, para nosotros como Save The Children ha sido un reto porque trabajamos bajo las normas del Estado y teníamos que hacer trabajo remoto. Sin embargo, las familias tan vulnerables con las que trabajamos en Lambayeque, La Libertad, Arequipa, Huánuco, Huancavelica y Lima Norte estaban en plena pandemia, hubo que ayudar y enseñarles a los líderes a usar más herramientas digitales como el WhatsApp; pese a que en muchos casos en los hogares se compartían el celular.

¿El otro cuento que es “Mano de Colores” está dirigido a los prejuicios de género no? Tan presentes aún y que es difícil de desarraigar.

Realmente el tema de género no está alejado del tema de la COVID-19. Por ejemplo, el tema del agua por cultura siempre ha sido tratado por las mujeres. Cuando falta, es la mujer la que se encarga de traerlo. Entonces, quieras o no, el tema del agua también tiene que ver con los roles de género. Y, en estos momentos de pandemia, es el tiempo que todas las familias tengamos roles compartidos.

Roles compartidos que a veces no se toman en cuenta.

Por eso el cuento quiere recoger aún esos roles de género tradicionales para que empecemos a analizar en que estamos fallando o por qué aún como sociedad mantenemos estos roles tradicionales. Tenemos todavía intolerancia ante lo que eligen nuestros niños para desenvolverse y sobre todo lo que puede ser un don.

¿Quiénes quieren descargar los cuentos y las canciones a dónde tiene que ingresar?

A la página web SaveTheChildren.org.pe o también pueden ingresar a nuestra página de Facebook Save The Children Perú. Buscamos llegar a la mayor cantidad de niños aunque sea de forma virtual; las beneficiarias de nuestros proyectos ya lo recibieron físicamente.

Roxana Pingo

Docente, ingeniera informática. Directora del proyecto “Prevención en nuestras manos” de Save The Children. Ella se dedica a la institución desde el 2017, donde trabaja con la población vulnerable de nuestro país.